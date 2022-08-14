نموذج تحديث معلومات الجواز للمقيمين pdf ، تسائل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول البحث على النموذج الذي يتعلق بعملية التحديث للمعلومات التي تتعلق بجواز السفر للمقيمين في المملكة ، حيث عملت الإدارة العامة للجوازات على تقديم مجموعة من الخدمات الضرورية للمقيمين في المملكة العربية السعودية ، ومن أهم هذه الخدمات إمكانية تحديث بيانات جواز السفر ، ويتم ذلك عن طريق تعبئة نموذج لتحديث المعلومات في جواز السفر ، تابعوا معنا .

تحديث جواز السفر للمقيمين في الجوازات

تعد خدمة تحديث الجوازات للمقيمين في الجوازات السعودية إحدى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مدير عام الجوازات في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية. يمكن استخدام الخدمة لتحديث معلومات الأسرة أو العمالة المنزلية المنتسبة لهم. يمكن الحصول على هذه الخدمة من خلال منصة أبشر الإلكترونية من خدمات أفراد الأسرة، ونلاحظ أنه لا يمكن نقل معلومات جواز السفر المنتهي الصلاحية أو جواز السفر الذي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيته لمدة 4 أشهر أو أقل.

آلية تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين

يحتوي النموذج على العديد من المعلومات التي يجب على المقيم معرفتها وتدوينها. أدناه نراجع هذه المعلومات

تشمل البيانات الشخصية الاسم الاول. اسم العائلة. اسم الاب. اسم جده. بلد الميلاد تاريخ الولادة. جنسية.

المعلومات المراد تحديثها حيث يتم كتابة المعلومات القديمة والمعلومات الجديدة المراد تحديثها.

معلومات صاحب العمل.

تحديد جهة العمل التي ينتمي إليها المستفيد.

اكتب معلومات الراعي.

اكتب عنوان صاحب العمل.

اكتب رقم الهاتف.

اكتب إقرارًا بصحة المعلومات التي قمت بتعديلها في النموذج.

استمارة تعديل بيانات جواز السفر للمقيمين جاهزة للطباعة

يمكن للمقيمين الحصول على نموذج تعديل بيانات جواز السفر وطباعته. يتم تحديد جميع المعلومات المطلوبة من خلال النموذج، والتي يجب إدخالها بشكل صحيح في النموذج. فيما يلي استمارة تعديل بيانات جواز سفر المقيمين

كيفية تحديث بيانات جواز السفر لسكان أبشر

تتم عملية تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل إلى الرابط الإلكتروني لمنصة أبشر.

حدد خيار أبشر الأفراد.

قم بالتسجيل في الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

اكتب رمز التحقق المرسل إلى الهاتف في المكان المخصص له.

حدد خيار خدماتي من القائمة الرئيسية.

انقر فوق خيار جوازات السفر.

تحديد خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين.

ابدأ الخدمة بالنقر فوق خيار بدء الخدمة.

اختر من قائمة المعالين أو قائمة الأشخاص المكفولين.

حدد الشخص الذي تريد تحديث معلوماته.

قم بتحديث المعلومات المطلوبة.

انقر فوق الخيار التالي.

املأ جميع المعلومات المطلوبة، كل في مكانه المخصص.

انقر فوق الخيار لتحديث معلومات جواز السفر.

الموافقة على جميع شروط وأحكام الخدمة.

قم بتأكيد الطلب بالضغط على خيار إرسال.

وثيقة. استمارة طلب الإقامة

هناك العديد من الأفراد الذين يحتاجون إلى طلب إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح مدير عام الجوازات في المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على إقامة من خلال التقدم بطلب وإصدار طلب الإقامة، ويتم ذلك من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية “”، ومن الممكن أيضًا التعرف على استمارة طلب الإقامة في المملكة العربية السعودية من خلال الرابط التالي “”.

نماذج جواز السفر للوافدين pdf

توفر الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية العديد من الاستمارات الإلكترونية التي تمكن الوافدين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المديرية، بما في ذلك خدمات الإقامة وإجراءات تحديث المعلومات للمقيمين، من خلال ما يلي نقوم بإرفاق نموذج جواز السفر للوافدين في بي دي إف “”.

نموذج تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين pdf

استمارة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين هي النموذج المعين من قبل الإدارة العامة للجوازات السعودية، والذي يتضمن مجموعة من الحقول التي يجب ملؤها لإكمال الطلب والحصول على الخدمة. نرفق أدناه نموذج تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين بتنسيق pdf.

نموذج تحديث معلومات الجواز للمقيمين pdf ، و تعد الخدمة المتعلقة بتحديث معلومات الجوازات للمقيمين هي احدى الخدمات الالكترونية التي تقوم بتقدمها المملكة عبر منصة أبشر والتي تمكنهم من العديد من الخدمات الالكترونية الاخرى .