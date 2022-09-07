نموذج تعديل الاسم في الأحوال المدنية السعودية ، لقد أصبح من الأمور ذات الاهمية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية ممن يبحثون عن إمكانية تغير اسمائهم ، والذي اتاحته المملكة العربية السعودية عبر الهيئة العامة للأحوال المدينة ضمن مجموعة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها عبر الأحوال المدنية ، ويأتي ذلك بإمكانية العمل على تغير الاسم للأشخاص الذي يودون تغير أسمائهم ، وياتي ذلك ضمن معايير وشروط أعلنت عنها هيئة الأحوال المدنية ، وبالتالي سنوضح لكم نموذج تعديل الاسم في الأحوال المدنية السعودية ، تابعوا معنا .

الأحوال المدنية السعودية

الأحوال المدنية السعودية هي إحدى الجهات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. تختص بمهام استخراج اللوائح والأنظمة والقوانين المتعلقة بالأحوال المدنية، حيث تختص بإصدار عدد من الملفات الشخصية مثل البطاقات المدنية وشهادات الميلاد وغيرها، وبالتالي وفرت وزارة الداخلية الوقت والجهد. للمستفيدين. أطلقت خدماتها إلكترونياً لتسهيل إجراء المعاملات الحكومية.

إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية

يمكن تغيير الاسم في الحالة المدنية السعودية من خلال استكمال عدد من الإجراءات المطلوبة من المستفيدين من هذه الخدمة، ومن أبرز هذه الإجراءات ما يلي

يجب تقديم طلب تغيير الاسم في إحدى الصحف المحلية التابعة لدائرة الأحوال المدنية والتي تتضمن الاسم القديم والجديد، مع مرور (30) يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

إصدار سجل جنائي، يضمن عدم تعرض المستفيد لأي سابقة أو جنحة، وذلك لتجنب أساليب الغش والتزوير.

القيام بإجراءات توثيق وتعديل اسم المواطن.

يجب تنزيل المستند 203، وهو أحد نماذج الأحوال المدنية.

بعد تنزيل النموذج تتم طباعته وتعبئته عن طريق كتابة البيانات المطلوبة.

ارفاق اسم المتقدم القديم وكتابة الجديد مع توضيح اسباب التغيير.

إرفاق صورة من البطاقة الشخصية لمن يرغب في تغيير اسمه، مع ضرورة إرفاق صورة من بطاقة الأب وبطاقة العائلة.

تصديق وختم وتوقيع رئيس المقاطعة أو إمارة المنطقة أو الشرطة على استمارة تغيير الاسم بعد ملئها بالمعلومات الأساسية.

التوجه إلى مكتب الحالة لإرفاق المستندات المذكورة سابقاً لتقديمها إلى اللجنة المختصة للاعتماد والموافقة. على أن تتم الزيارة إلى مركز الشؤون في الموعد المحدد مسبقًا في أبشر، بحيث يتم ة نتيجة الطلب من قبل اللجنة المختصة.

في حالة الموافقة على الطلب، يتلقى مقدم الطلب ملفًا يتم توجيهه إلى كاتب العدل، مع ضرورة مرافقة شاهدين لإكمال إجراءات تغيير الاسم.

بعد توثيق الطلب من قبل كاتب العدل، يجب على المستفيد، بعد ثلاثين (30) يومًا من نشر الإعلان، التوجه إلى مكتب الأحوال لتلقي خطاب موجه إلى إدارة البحث الجنائي.

أخذ البصمات في إدارة البحث الجنائي، وانتظار التحقق من إجراءات تغيير الاسم. ولكي يحصل المستفيد على كتاب من إدارة التحقيقات السعودية، يتم رفعه إلى مكتب الحالة، للمصادقة على الاسم الجديد.

يحصل الشخص الذي يرغب في تغيير اسمه على وثيقة رسمية تفيد بالاسم القديم والجديد لإثبات الاسم الجديد في جميع الدوائر الحكومية الأخرى.

استمارة تعديل اسم الحالة المدنية

نموذج تغيير الاسم في الحالة المدنية من الأمور المهمة التي يجب استكمالها لضمان تعديل الاسم في بطاقة الحالة

قم بتنزيل نموذج الحالة 203 لتغيير الاسم “”.

تحديد جنس المستفيد “ذكر أو أنثى”.

اكتب الاسم كما هو موضح في الرقم القومي.

أدخل رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

قم بتغيير البيانات التي تريد تغييرها.

أدخل الاسم قبل التعديل، وكذلك الاسم الجديد.

اكتب معلومات العمل.

أدخل عنوان السكن ورقم هاتف المستفيد.

اكتب رقم الوثيقة والتاريخ والمصدر المطلوب تغييره.

إرفاق اسم وتوقيع الموظف بمكتب الأحوال المدنية.

توقيع رئيس البلدية والمنطقة ونقطة الشرطة الجنائية.

اكتب اسمي الشاهدين مع توقيعهما.

أدخل رقم بطاقة الحالة للشاهدين.

شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية 2022

هناك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها عند تغيير الاسم في الأحوال المدنية لعام 2022 م

تغيير الاسم لمن بلغ سن (18) سنة.

أن تكون الأسماء خالية من الألقاب الشخصية، كالأمير أو الشيخ أو الحاج أو السيد أو الحاج أو غيره.

قد لا يكون الاسم من بين الأسماء المركبة.

يجب ألا يكون الاسم اسمًا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو له دلالات سياسية واجتماعية ودينية غير مقبولة.

يتم حذف اسم القبيلة أو الكنية من خلال مكاتب السجل المدني.

لا يمكن تغيير الاسم إلا مرة واحدة.

يتم إعطاء التفويض من قبل الوالدين لتغيير الاسم.

يمكن للمرأة السعودية تغيير اسمها دون الرجوع إلى ولي أمرها.

موافقة أفراد الأسرة بالإجماع على تغيير الاسم.

مطلوب موعد عبر الإنترنت لإكمال خطوات تغيير الاسم.

كيفية حجز موعد في الأحوال المدنية 2022

يتم حجز موعد مسبق في الأحوال المدنية لعام 2022 م لاستكمال إجراءات تغيير الاسم باتباع الخطوات المذكورة أدناه

تسجيل الدخول إلى منصة “أبشر” الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

قم بخطوة التوثيق المطلوبة عبر الهاتف.

اختر علامة التبويب المواعيد.

انقر على خيار “حجز موعد”.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

اكتب تاريخ الميلاد (بالهجري أو الميلادي).

اضبط الكود المرئي.

انقر فوق تحرير الاسم.

حدد المنطقة والفرع الذي سيتم إكمال الخدمة فيه.

تحديد التاريخ المناسب.

انقر فوق ة المعلومات.

تأكد من صحة المعلومات المدخلة.

المستندات المطلوبة لتغيير الاسم في السعودية

المستندات المطلوبة لتعديل الاسم في المملكة العربية السعودية هي

بطاقة الأحوال المدنية.

البطاقة المدنية للأب.

مستند دفتر الأستاذ العائلي.

استمارة تغيير الاسم ليتم تعبئتها.

يشتمل الإقرار على الاسم الحالي. اسم جديد. سبب تغيير الاسم.



طرق التواصل مع الحالة المدنية

يتم الاتصال بالحالة المدنية من خلال وسائل الاتصال التالية

حساب على موقع تويتر “”.

رقم الهاتف 920022133.

رقم الحالة “WhatsApp” 0112298327.

نموذج تعديل الاسم في الأحوال المدنية السعودية ، عملت الهيئة العامة للاحوال المدنية على توفير النموذج الذي يمكن للأشخاص القيام بتعبئته لطلب التعدجيل للإسم الخاص بهم ، ممات دفع الكثير من المواطنين لمعرفة إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية ، من أهم الأمور التي يجب الالتزام بها عند اتخاذ تلك خطوات .