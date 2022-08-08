نموذج تقديم اعفاء جامعة الملك عبدالعزيز ، دائماً ما يتم التسائل من قبل أي شخص من الملتحقين في الجامعات داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الامكانية او الطريقة التي تمكنهم من الحصول على الاعفاء من الرسوم ، وتعتبر جامعة الملك عبدالعزيز من الجامعات الحكومية ذات الاهمية داخل المملكة العربية السعودية ، والتي يتم التسائل حولها كيفية تقديم نموذج اعفاء ، تابعوا معنا .

الانتماء لجامعة الملك عبد العزيز

تعتبر من أفضل الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث حصلت هذه الجامعة على عدد من التصنيفات العالمية التي جعلتها من أفضل وأهم الجامعات في العالم، منذ تأسيسها في التسعينيات من القرن الماضي. القرن الماضي، وحرصت الجامعة منذ أن بدأت في تأهيل الطلاب والطالبات لمنحهم الدرجات العلمية الأولى على مستوى البكالوريوس وهي درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة.، وسعيها الدؤوب لتحقيق التطور العلمي على المستوى العالمي، وبناءً عليه حرصت على توفير نظام انتساب يستهدف الطلاب الذين لا يستطيعون الحضور وجهًا لوجه في الحرم الجامعي، فضلاً عن توفير عدد مناسب من خلاله التخصصات التي تشمل العديد من البرامج العلمية والأدبية وفق بعض الشروط التي يجب الالتزام بها.

إعفاء من الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1444

نستطيع تعريف “نظام الإعفاء” في جامعة الملك عبد العزيز على أنه خدمة تقدمها الجامعة للطلاب والطالبات المنتسبين لنظام الانتساب، حيث يستفيد الطلاب من قيمة الإعفاءات ربع السنوية البالغة “3000 ريال سعودي” كما هي. إعفاء من الرسوم المقررة للدراسة في هذا النظام، حيث يمكن للطلاب الالتحاق بنظام الانتساب والاستفادة من خدماته من خلال الالتحاق ببرنامج الابتعاث (الإعفاءات)، بعد استيفاء جميع الشروط والآليات التي تضعها الجامعة من أجل خدمة الإعفاء. الوصول إلى المستفيدين منه وتقديم الأوراق والمستندات المؤيدة للطلب. كما وفرت الجامعة إمكانية الحصول على هذه الخدمة إلكترونيًا. من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه الخدمة.

استمارة الإعفاء من جامعة الملك عبد العزيز

في الواقع لم يتم تقديم أي استمارات بخصوص خدمة تقديم الإعفاء في جامعة الملك عبد العزيز، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال النوافذ الإلكترونية التي توفرها الجامعة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، ولضمان تقديم الخدمة. تصل إلى المستفيدين بعد التحقق من جميع الشروط المعلنة من قبل الإدارة الحاكمة بالجامعة.

شروط إعفاء الانتساب لجامعة الملك عبد العزيز 1444

أقرت جامعة الملك عبد العزيز بعض شروط الاستفادة من “خدمة الإعفاء” على مستوى الجامعة لعام 1444 هـ، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي

إذا كان الطالب متزوجًا ؛ يجب تقديم بطاقة عائلية.

إحضار صورة من الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

أن يكون المتقدم مستفيدًا من خدمة الضمان الاجتماعي، مع ضرورة تقديم ما يثبت ذلك.

يجب تقديم وثيقة الراتب المقدمة من صاحب العمل.

أن لا تقل النسبة التراكمية للطالب عن “2.75”.

إذا كان مقدم الطلب يعاني من أمراض مزمنة. يجب إرفاق المستندات الطبية المؤيدة بشرط أن تكون صادرة عن مؤسسات معتمدة.

المستندات المطلوبة لبرنامج الانتساب بجامعة الملك عبد العزيز 1444

يجب تقديم المستندات التالية عند التقديم على خدمة الإعفاء في نظام الانتساب بجامعة الملك عبد العزيز للعام 1444 هـ

أصل البطاقة الشخصية للطالب إذا كان مواطنا. الاقامة الاصلية اذا كان مقيما.

شهادة الميلاد الأصلية.

أصل البطاقة لكل من الأم والابن، للطلاب السعوديين من أمهات سعوديات أو من أم لابن سعودي.

صورة شخصية حديثة للطالب مقاس (6 × 4). يجب على الطالبات الالتزام بقواعد اللباس الإسلامي.

تعهد خطي بموافقة جهة العمل.

شهادة الثانوية العامة الأصلية لإتمام عملية التسجيل.

كيفية التقديم للإعفاء من الانتساب لجامعة الملك عبد العزيز 1444

يمكن للطلاب والطالبات التقدم بطلب للإعفاء من الانتساب لجامعة الملك عبد العزيز للعام 1444 هـ باتباع الآتي

الدخول على موقع جامعة الملك عبد العزيز مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب.

انقر فوق “الطلاب المستفيدون من الإعفاء”.

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

اتبع التعليمات لاستكمال تأكيد الأهلية للإعفاء والدعم.

أدخل رقم الضمان الاجتماعي للطالب.

انقر فوق “إرسال الطلب”.

يتم إخطار الطالب في حالة الموافقة على طلب الإعفاء من رسوم برنامج الانتساب بجامعة الملك عبد العزيز.

الانسحاب من برنامج الانتساب بجامعة الملك عبد العزيز

الانسحاب من برنامج الانتساب بجامعة الملك عبد العزيز وفق الآلية التالية

يمكن للطالب الانسحاب من الجامعة في مدة أقصاها أسبوعين وقت الفصل الدراسي بشرط أخذ خصم 25٪.

إذا تم سحب نظام الانتساب خلال فترة لا تتجاوز (4) أسابيع، فسيتم تطبيق خصم بنسبة 50٪.

لن يتم رد أي مبالغ مستردة إذا تم السحب بعد نهاية الأسبوع الرابع.

يجب أن يتم السحب في بداية الفصل الدراسي، وسيتم خصم رسوم إدارية بنسبة 10٪ من إجمالي المبلغ المدفوع.

رابط إعفاء الانتساب لجامعة الملك عبد العزيز 1444

توفر عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز رابطًا مخصصًا للتقدم بطلب الإعفاء، حتى يتمكن الطلاب المتقدمون لمرحلة الانتساب من الاستفادة من خدمة الإعفاء التي تقدمها الجامعة لمن تنطبق عليهم شروط الإعفاء. يمكنك الوصول إلى رابط الإعفاء الخاص بجامعة الملك عبد العزيز مباشرة.

وفي الختام تعرفنا على نموذج تقديم اعفاء جامعة الملك عبدالعزيز ، حيث يتم تقديم الخدمة من خلال عمادة القبول والتسجيل بالجامعة للطلاب والطالبات الذين يستوفون المعايير التي تتعلق بالإعفاء المعتمدة من الجامعة .