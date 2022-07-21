نموذج تقديم طلب للعمل بديوان ولي العهد للوَظْائِفْ الشاغرة وما الرواتب

تسعى ديوان ولي العهد إلى توفِيْر العديد من الشواغر لمواطني الإمارات فِيْ مختلف المجالات بكل سهُولة ويسر، وفِيْ مقدمتها وظيفة العمل عبر الإنترنت، مما أتاح للمواطن العمل من المنزل دون ضرورة الخروج والذهاب إلى مكان العمل، لذلك فهُو مهتم بالباحثين عن عمل الذين يتوجهُون إلى ديوان ولي العهد لشغل الوَظْائِفْ الشاغرة.

خطوات التقديم على الوظيفة عن طريق ديوان ولي العهد

هناك طريقة سهلة وميسرة يمكن للباحث عن العمل من خلالها التعامل مباشرة مع ديوان ولي العهد لملء إحدى الوَظْائِفْ الشاغرة، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

افتح صفحة الويب الخاصة. فِيْ مكتب ولي العهد.

اضغط على قسم شؤون المواطنين.

اختر الوَظْائِفْ الشاغرة.

سوف تظهر لك الوَظْائِفْ المتاحة الآن.

إذا كانت الوظيفة المعروضة مناسبة لك، فكل ما عليك فعله هُو النقر فوق الزر إرسال الموجود أمام الوظيفة.

انقر فوق الزر تحميل السيرة الذاتية.

اضغط على زر الإرسال.

رواتب ديوان ولي عهد أبوظبي

ويطرح السؤال الأهم فِيْ ذهن المواطن عن الرواتب التي تمنحها المحكَمْة وما إذا كانت كافِيْة أم لا، فمن خلال الأسطر التالية نعرف ما هِيْ أفضل الرواتب فِيْ ديوان ولي عهد أبوظبي. يعتبر ولي العهد الأعلى عند مقارنته بالرواتب الحكومية بالإضافة إلى عدد الساعات. مدة الوظيفة 7 ساعات فقط، وتعتبر أقل من أي وظيفة أخرى، وتعتبر هذه الوَظْائِفْ وَظْائِفْ مستدامة ذات أهمية عالية. والجدير بالذكر أن ديوان ولي العهد يعين جميع المواطنين وكذلك المقيمين فِيْ الإمارات.

نموذج طلب وظيفة ديوان ولي عهد أبوظبي

للحصول على وظيفة فِيْ ديوان ولي العهد، يمكنك تقديم طلب وظيفة. بمجرد إرسال الرسالة، سيتم الرد عليها. تتضمن الرسالة ما يلي

السلام عليكَمْ ورحمة الله وبركاته

بعد التحية

أتقدم بخالص الثناء والشكر لك، عزيزي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، بارك الله فِيْك بالصحة والعافِيْة. لأتقدم إليكَمْ لوظيفة، سائلين الله تعالى التوفِيْق والسداد، فأنا أعمل. كَمْوظف فِيْ البلدية وراتبي الشهري (كتابة الراتب الشهري الذي أحصل عليه) لدي أطفال فِيْ مراحَلْ تعليمية مختلفة (كتابة عدد الأطفال ومراحَلْهم التعليمية)، ولهذا أتمنى وجودكَمْ يقبل طلبي ويأخذها فِيْ الحساب الذي يرزقك الله بصحة جيدة.

تفضلوا بقبول خالص شكري وتقديري.