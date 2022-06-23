نموذج مراجعة اللغة العربية ثانوية عامة 2022.. وتحميل البوكليت

كتب : منة خالد

نستعرض نموذج مراجعة اللغة العربية ثانوية عامة 2022 تزامنا مع مراجعة لغة عربية للصف الثالث الثانوي، قبل يومين من انطلاق الامتحانات.

ويعتمد الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي على مراجعات البوكليت، واستذكار المنهج من خلال العديد من المواقع التي تُقدم شرح وافي للدروس كافة، وخلال التقرير ننشر أهم مراجعات اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.

مراجعة لغة عربية للصف الثالث الثانوي 2022

يمكنك أيضا تحميل مراجعة لغة عربية للصف الثالث الثانوي 2022 من خلال مواقع تحميل الكتب والملازم الدراسية عبر الرابط التالي (من هنـــــا).

نموذج مراجعة اللغة العربية للثانوية العامة

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذج مراجعة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي العام،حيث يُمكن الدخول على موقع الوزارة على الانترنت على الرابط: https://moe.gov.eg/

حيث يمكنك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا، حيث يتوافر كافة التفاصيل حول مراجعة ليلة الامتحان عربي وكيفية المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية وكافة المواد الأخرى.

أو الدخول على رابط يوتيوب التالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2022 منذ يوم الإثنين الموافق 20 يونيو 2022 من الشهر الحالي، وتستمر مدة شهر كامل حتى يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 من الشهر القادم.

– الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022.

– مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو.

– الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

– يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022.

– يتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو.

– يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

– يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو.

– الأحياء والرياضيات التطبيقية” الاستاتيكا” والفلسفة والمنطق.