نمو الاستثمار الجريء بالمملكة 244 %

حقق الاستثمار المجازف في المملكة العربية السعودية، خلال النصف الأول من عام 2022، نموًا بنسبة 244٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، متجاوزًا إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في عام 2022 بالكامل، مما جعل استثمارات بقيمة قياسية تبلغ 2 مليار و 190 مليون ريال في شركات سعودية جديدة.

استثمار المجازفة في المملكة المتحدة

أكد التقرير الذي أصدرته اليوم منصة MAGNiTT المتخصصة في بيانات الاستثمار في المشاريع الناشئة برعاية شركة Saudi Venture Investment أنه في حين كان عام 2022 عامًا إيجابيًا للاستثمار المجازف في المملكة، فقد شهد النصف الأول من عام 2022 نموًا غير مسبوق. حيث سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة التي تمت خلال النصف الأول من العام رقماً قياسياً جديداً ارتفعت المملكة من المركز الثالث إلى المركز الثاني بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التي بلغت 79 شركة، محققة بذلك بنسبة نمو 36٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، حيث تمكنت المملكة من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق في جذب رأس المال الاستثماري بين دول المنطقة خلال النصف الأول من عام 2022. نظام رأس المال الاستثماري في المملكة العربية السعودية سجلت مشاركة قياسية جديدة بلغت 88 مستثمرا خلال ل في النصف الأول من عام 2022، حيث زاد عدد المستثمرين بنسبة 126٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، كان 42٪ من المستثمرين من خارج المملكة.

قال الرئيس التنفيذي وعضو المجلس السعودي للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك “ساهم تأسيس الشركة السعودية للاستثمار المجازف في عام 2022 بشكل مباشر في تطوير نظام الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تحفيز الاستثمار. في صناديق الاستثمار والاستثمار بالشراكة مع مجموعات من المستثمرين الملاك ومديري الصناديق “. وأضاف” حققت المملكة نموًا قياسيًا في استثمارات المجازفة في السنوات الأخيرة، وفي إطار رؤية المملكة 2030، أطلقت العديد من المبادرات الجديدة. مؤخرًا لتحفيز الاستثمار الاستثماري ونمو الشركات الناشئة، بالإضافة إلى ظهور عدد متزايد من صناديق رأس المال الاستثماري ومجموعات المستثمرين الممولين. “ولطالما كانت المملكة العربية السعودية سوقًا جذابًا لرواد الأعمال والمستثمرين من المملكة وخارجها بسبب ضخامة حجم هذا السوق.