نمو الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات.. 12.2% فِيْ الربع الثاني من 2022

أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع بنسبة 12.2٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022.

بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، حيث جني أكبر مصدر للنفط فِيْ العالم فوائد ارتفاع أسعار النفط الخام والتعافِيْ بعد تفشي الوباء.

تجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي فِيْ الربع الثاني التقديرات الحكومية فِيْ نهاية يوليو البالغة 11.8 فِيْ المائة. نما الاقتصاد 2.2٪ مقارنة بالربع الأول.

قالت الهِيْئة العامة للإحصاء فِيْ المملكة العربية السعودية، إن هذا النمو الاقتصادي يرجع بشكل أساسي إلَّى الزيادة الكبيرة التي حققتها الأنشطة النفطية، والتي بلغت 22.9٪ على أساس سنوي، و 4.4٪ على أساس ربع سنوي، والنمو فِيْ الأنشطة غير النفطية. – بلغت نسبة الأنشطة النفطية 8.2٪ على أساس سنوي. و 5.4٪ على أساس ربع سنوي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي وحققت نمواً بنسبة 0.4٪ على أساس ربع سنوي.

أفادت الهِيْئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.048 مليار ريال فِيْ الربع الثاني من عام 2022، حيث حققت أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 38.7٪، تليها الخدمات الحكومية. بنسبة 13.9٪، ثم تحويل نشاط الصناعات، باستثناء تكرير البترول، بمساهمة 7.5٪.

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29819 ريالا فِيْ الربع الثاني من عام 2022 م بزيادة قدرها 44.6٪ عَنّْ الربع الثاني من عام 2022 م وبنسبة 10.6٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022 م.

حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من عام 2022 م، حيث بلغ 28.8٪ على أساس سنوي و 11.7٪ على أساس ربع سنوي. كَمْا حققت الصادرات زيادة فِيْ معدل النمو بنسبة 25.2٪ على أساس سنوي و 5.2٪ على أساس ربع سنوي.

ارتفعت الواردات بنسبة 18.3٪ على أساس سنوي، فِيْما شهدت انخفاضًا بنسبة 4.4٪ على أساس ربع سنوي، وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة نموًا بنسبة 9٪ على أساس سنوي، و 8.2٪ على أساس ربع سنوي. ونما القطاع الخاص بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 0.5٪ على أساس ربع سنوي.