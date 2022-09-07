نمو الاقتصاد السعودي 12.2% فِيْ الربع الثاني

كشفت الهِيْئة العامة للإحصاء فِيْ المملكة العربية السعودية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 12.2٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022 م مقارنة بالربع المماثل من عام 2022 م.

مقارنةً بالربع الأول من عام 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 2.2٪.

ويعزى هذا النمو الاقتصادي بشكل رئيسي إلَّى الزيادة الكبيرة التي حققها والتي بلغت 22.9٪ على أساس سنوي و 4.4٪ على أساس ربع سنوي. بلغ النمو فِيْ الأنشطة غير النفطية 8.2٪ على أساس سنوي و 5.4٪ على أساس ربع سنوي. .

وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي وحققت نمواً بنسبة 0.4٪ على أساس ربع سنوي.

أفادت الهِيْئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.048 مليار ريال فِيْ الربع الثاني من عام 2022، حيث حققت أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 38.7٪، تليها الخدمات الحكومية. بنسبة 13.9٪، ثم تحويل نشاط الصناعات، باستثناء تكرير البترول، بمساهمة 7.5٪.

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29819 ريالا فِيْ الربع الثاني من عام 2022 م بزيادة قدرها 44.6٪ عَنّْ الربع الثاني من عام 2022 م وبنسبة 10.6٪ عَنّْ الربع الأول من عام 2022 م.

حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من عام 2022 م، حيث بلغ 28.8٪ على أساس سنوي و 11.7٪ على أساس ربع سنوي. كَمْا حققت الصادرات زيادة فِيْ معدل النمو بنسبة 25.2٪ على أساس سنوي و 5.2٪ على أساس ربع سنوي.

ارتفعت الواردات بنسبة 18.3٪ على أساس سنوي، فِيْما شهدت انخفاضًا بنسبة 4.4٪ على أساس ربع سنوي، وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة نموًا بنسبة 9٪ على أساس سنوي، و 8.2٪ على أساس ربع سنوي. أساس. ونما القطاع الخاص بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 0.5٪ على أساس ربع سنوي.