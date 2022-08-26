نمو الاقتصاد المصري 6.6% خلال العام المالي الماضي 2022 – 2022

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. 6.6٪ مقارنة بمعدل نمو 3.3٪ خلال العام المالي 2022/2022.

وعزا الوزير ارتفاع معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلَّى طفرة النمو التي تحققت فِيْ الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 7.8٪.

وأضافت أن الاحتياطي العام فِيْ المونة للعام المالي الحالي 130 مليار جنيه لمواجهة أي احتياجات طارئة، مشيرة إلَّى إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

استعرض السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2022/2022، وكذلك مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام المالي 2022/2022. الربع الأخير من العام.

وأضافت الوزيرة، أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي فِيْ عام 2022 إلَّى 3.2٪، بنسبة 0.4٪ مقارنة بالتقديرات السابقة فِيْ أبريل، كَمْا تطرقت إلَّى حَقيْقَة أن معدل التضخم العالمي مستمر فِيْ الارتفاع فِيْ كثير من الدول. دول العالم، وقد تم رفع توقعات التضخم العالمي “. بسبب الزيادات القياسية فِيْ أسعار الغذاء والطاقة، فضلا عَنّْ اختلالات العرض والطلب المرتبطة بأزمة “كورونا”.

وأضافت د. جائحة عام 2024، وذلك فِيْ حالة عدم تصاعد الأزمات المسببة لارتفاع التضخم، مثل تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها السلبية على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة والسلع الغذائية.

وفِيْ هذا السياق، قال الوزير إن مخاطر دخول العالم فِيْ ركود تضخمي آخذة فِيْ الازدياد، مشيرا إلَّى ما أعلنه صندوق النقد الدولي من أن تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ينذر بدخول العالم مرحلة جديدة من الركود التضخمي شبيهة بذلك. سبعينيات القرن الماضي، حيث شهد العالم ارتفاعًا قياسيًا فِيْ معدلات البطالة وانخفاضًا فِيْ مستوى الدخل ومستويات المعيشة.

وأضافت “حدث تحسن ملحوظ فِيْ جميع الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2022/2022، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نموا بنسبة 45.5٪، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3٪. ٪ ثم قناة السويس بنسبة 11.7٪ والصناعات التحويلية بنسبة 9.9٪، كَمْا شهدت قطاعات البناء والصحة والتعليم معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي.

وفِيْ سياق متصل، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القطاعات الأكثر مساهمة فِيْ الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2022 كانت التصنيع، والتجارة، والزراعة، والأنشطة العقارية، والاستخراج، حيث ساهمت هذه القطاعات بنحو 60٪ من إجمالي الناتج المحلي.

وبخصوص نشاط قناة السويس، عرض الوزير تطور الإيرادات الشهرية التي تحققت خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يوليو 2022، موضحا أن القناة حققت أعلى إيرادات فِيْ يوليو الماضي بمعدل 704 ملايين دولار.