نمو الصناعات التحويلية فِيْ مصر 6.56% على أساس سنوي فِيْ يونيو

أفادت بيانات أولية من مصر، اليوم الأحد، أن إنتاج الصناعات التحويلية سجل نموًا بنسبة 6.56٪ على أساس شهري فِيْ يونيو، بدعم من صناعة المشروبات والأجهزة الكهربائية.

وقالت الوكالة فِيْ بيان إن القراءة الأولية لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية، التي تستثني النفط الخام والمنتجات البترولية، سجلت 119.38 فِيْ يونيو مقارنة بالقراءة النهائية 119.38 فِيْ مايو.

ومن بين الأنشطة الاقتصادية التي شهدت زيادة، ارتفع إنتاج صناعة المشروبات بنسبة 15.54٪ فِيْ يونيو على أساس شهري، مدعومة بزيادة الإنتاج فِيْ موسم الصيف، فِيْما زاد إنتاج الأجهزة الكهربائية بنسبة 15.54٪.

ومن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت تراجعا، تراجعت صناعة المواد الكيماوية والمنتجات بنسبة 4.83٪ على أساس شهري، وانخفض إنتاج صناعة المعادن الأساسية بنسبة 5.45٪.