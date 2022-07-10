نمو بنسبة 24%.. أداء قوي للإنتاج الصناعي في السعودية

أظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء السعودي، الأحد، أن مؤشر الإنتاج الصناعي للمملكة في مايو 2022 ارتفع بنسبة 24٪ عن نفس الشهر من العام السابق، نتيجة زيادة التعدين. والمحاجر والتصنيع وتوريد الكهرباء والغاز.

أظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاعا في مؤشر النشاط الاستخراجي خلال شهر مايو بنسبة 23.3٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، فيما ارتفع مؤشر نشاط التصنيع بنسبة 28.8٪ ونشاط الصناعات الاستخراجية. زيادة إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3٪.

الإنتاج الصناعي

وعلى أساس شهري ووفقًا لنتائج النشرة، ارتفع المؤشر العام للإنتاج الصناعي لشهر مايو مقارنة بشهر أبريل بنسبة 1.2٪ نتيجة انتعاش النشاط الاستخراجي الذي أظهر ارتفاعًا بنسبة 0.9٪. ونشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 0.2٪، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز الذي ارتفع بنسبة 24.9٪.

مؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي بناءً على بيانات مسح الإنتاج، والذي يتم إجراؤه شهريًا ويهدف إلى المنشآت الصناعية التي تعمل فيها الأنشطة المستهدفة، وهي التعدين. النشاط الاستخراجي ونشاط التصنيع ونشاط التوريد الكهرباء والغاز.