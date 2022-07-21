نمو سريع لاحتياطيات النقد الأجنبي فِيْ تركيا.. 99.3 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك ارتفع إلَّى 99.3 مليار دولار فِيْ أسبوع.

قال البنك المركزي، فِيْ بياناته الأخيرة الصادرة عَنّْه، الخميس، إنه تم تسجيل الأصول الاحتياطية (احتياطيات النقد الأجنبي واحتياطيات الذهب بالقيمة السوقية) فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 14 يوليو 2022، بقيمة 99.365 مليار دولار، بزيادة قدرها 714. مليون دولار فوق ما تم تسجيله. قبل أسبوع من ذلك.

وبحسب الأرقام المعلنة، فإن الأصول الاحتياطية تتوزع بين 59.955 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، مقابل 58.867 مليار دولار المسجلة فِيْ أسبوع 8 يوليو.

بينما تتكون احتياطيات الذهب، حسب قيمتها السوقية، من نحو 39.409 مليار دولار، بعد انخفاض قدره 375 مليون دولار، مقابل 39.784 مليار دولار فِيْ أسبوع 8 يوليو.

وعلى الصعيد ذاته، بلغت ودائع القطاع المصرفِيْ التركي 7 تريليونات و 373.1 مليار ليرة فِيْ أسبوع 14 يوليو 2022، فِيْما بلغ حجم القروض 6 تريليونات و 83.5 مليار ليرة، وفق نفس البيانات.

وأوضحت البيانات المذكورة أن إجمالي الودائع فِيْ القطاع المصرفِيْ (بما فِيْ ذلك بين البنوك) ارتفع بمقدار 69 مليارا و 501 مليونا و 616 ألف جنيه فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 14 يوليو، ليسجل 7 تريليونات و 373 مليارا و 134 مليونا و 416 ألف جنيه.

وفِيْ نفس الفترة، زادت الودائع بالليرة فِيْ البنوك بنسبة 0.30٪ إلَّى 3 تريليونات 94 مليار 991 مليون 503 ألف ليرة، وزادت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 1.18٪ لتصل إلَّى 3 تريليونات 974 مليار 198 مليون 328 ألف ليرة.

وأشارت البيانات إلَّى أنه فِيْ حين بلغ إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية فِيْ البنوك 238 مليارا و 807 ملايين دولار الأسبوع الماضي، تم تحصيل 209 مليارات 623 مليون دولار من هذا المبلغ فِيْ حسابات المقيمين.

ارتفعت القروض الاستهلاكية فِيْ بنوك الودائع الأسبوع الماضي بنسبة 0.50٪ لتصل إلَّى 866 مليار 307 مليون 876 ألف جنيه.

وفِيْ نفس الفترة تراجعت القروض التجارية المقسطة بنسبة 0.18٪ لتصل إلَّى 757 مليارا و 639 مليونا و 474 ألف جنيه، وانخفض رصيد بطاقات الائتمان بنسبة 1.52٪ إلَّى 417 مليارا و 478 مليونا و 515 ألف جنيه.

وأظهرت البيانات أن 319 مليارا 28 مليونا 355 ألف جنيه القروض الاستهلاكية فِيْ بنوك الودائع للإسكان 17 مليار 313 مليون 264 ألف جنيه للسيارات و 529 مليار 966 مليون 257 ألف جنيه للقروض الأخرى.

كَمْا ارتفع إجمالي حجم قروض القطاع المصرفِيْ، بما فِيْ ذلك البنك المركزي التركي، بمقدار 9 مليارات 677 مليون 959 ألف ليرة خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 14 تموز (يوليو)، ليسجل 6 تريليونات 83 مليار 524 مليون 597 ألف ليرة، وإجمالي حجم القروض. بنسبة 61.92٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.