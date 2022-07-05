نمو صادرات تركيا من السيارات رغم فوضى “سلاسل التوريد”

ارتفعت قيمة صادرات صناعة السيارات التركية إلَّى 2.8 مليار دولار فِيْ يونيو الماضي، وفقًا للبيانات، على الرغم من أزمة سلسلة التوريد العالمية.

قال بيان لجمعية مصدري السيارات التركية، الثلاثاء، إن صادرات القطاع جاءت فِيْ المرتبة الثانية بين أكبر صادرات البلاد.

ارتفعت صادرات السيارات فِيْ يونيو بنسبة 17.9٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022.

وبلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري 15.3 مليار دولار بمتوسط ​​2.55 مليار دولار شهريا بزيادة 6.1 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد زادت صادرات قطع غيار السيارات فِيْ شهر يونيو بنسبة 11٪ على أساس سنوي لترتفع إلَّى 1.1 مليار دولار، فِيْما زادت صادرات “سيارات الركوب” بنسبة 44٪ لتصل إلَّى 876 مليون دولار، وصادرات “كبيرة”. وحافلات الركاب الصغيرة “. وبنسبة 14.5٪ لتصل إلَّى 142 مليون دولار، فِيْما تراجعت سيارات نقل البضائع بنسبة 16٪ لتصل إلَّى 381 مليون دولار.

وشهد الشهر نفسه زيادة بنسبة 20٪ فِيْ قيمة صادرات “قطع غيار السيارات” إلَّى ألمانيا لتسجل 403 ملايين دولار، مما يجعلها الدولة الأكثر استيرادًا من تركيا الشهر الماضي.

وجاءت فرنسا فِيْ المركز الثاني بالنسبة للصادرات التركية من قطع غيار السيارات بنسبة 39٪ لتسجل قيمة إجمالية قدرها 363 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بزيادة 3٪ وقيمة تصدير 284 مليون دولار.

زادت تداعيات أزمة سلسلة التوريد العالمية لتمتد إلَّى قطاعي الطاقة والسيارات، مما يهدد زيادات جديدة فِيْ الأسعار على مستوى العالم.

يبدو أن أزمة سلسلة التوريد التي شهدها العالم فِيْ عام 2022، مع ارتفاع الطلب العالمي، كانت مقدمة بسيطة للواقع الحالي للحركة العالمية للسلع.

تراجعت مبيعات ثلاث شركات سيارات ألمانية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية بالإضافة إلَّى تعطل سلاسل التوريد، بحسب بيانات رسمية.