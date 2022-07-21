نمو قطاع التأمين بالإمارات فِيْ الربع الأول من 2022

كشف مصرف الإمارات المركزي عَنّْ استمرار نمو قطاع التأمين فِيْ الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر أن هذا النمو جاء مع زيادة عدد بوالص التأمين وإجمالي الأقساط المكتوبة وزيادة عدد الكيانات المرخصة ذات الصلة بالتأمين.

زيادة إجمالي أصول قطاع التأمين

وأضاف البنك المركزي، فِيْ تقرير الة ربع السنوية للربع الأول، أن إجمالي أصول قطاع التأمين فِيْ الإمارات ارتفع إلَّى 127.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية قدرها 2.6. ٪ أي ما يعادل 3.2 مليار درهم مقابل 124.2 مليار درهم. فِيْ الربع الأول من عام 2022.

وأوضح أن إجمالي الأصول المستثمرة فِيْ قطاع التأمين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.4٪ إلَّى 77.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 73.8 مليار درهم فِيْ الربع الأول من عام 2022.

وأشار إلَّى أن الأصول المستثمرة بلغت 61.1٪ من إجمالي أصول قطاع التأمين فِيْ الدولة بنهاية الربع الأول مقابل 59.4٪ من إجمالي الأصول فِيْ الربع الأول من عام 2022.

وأوضح أن إجمالي حقوق الملكية ارتفع على أساس سنوي إلَّى 28.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 1.1٪ أي ما يعادل 300 مليون درهم مقابل 27.8 مليار درهم فِيْ نهاية الأول. ربع 2022.

زيادة عدد بوالص التأمين

وبحسب تقرير البنك المركزي، فقد ارتفع العدد الإجمالي لوثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 10.4٪ إلَّى 2.3 مليون بوليصة فِيْ الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 2.1 مليون وثيقة فِيْ الربع الأول من العام الماضي، عزت هذه الزيادة إلَّى الملكية. وبوالص التأمين ضد المسؤولية.

وأشار إلَّى أن إجمالي الأقساط المكتتبة ارتفع إلَّى 15.8 مليار درهم فِيْ الربع الأول من العام الجاري بزيادة سنوية بنسبة 4.6٪ بما يعادل 700 مليون درهم مقابل 15.4 مليار درهم فِيْ الربع الأول من عام 2022. .

وعزا التقرير المركزي الزيادة فِيْ إجمالي أقساط التأمين المكتوبة بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلَّى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 12.2٪ إلَّى 5.5 مليار درهم وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 2.5٪ إلَّى 8.1 مليار درهم. دراهم.

وأوضح أن إجمالي المطالبات المدفوعة لكافة أنواع برامج التأمين بلغ 6.6 مليار درهم فِيْ الربع الأول من العام الجاري، بمعدل نمو سنوي 3.1٪، مقابل نحو 6.4 مليار درهم فِيْ الربع الأول من عام 2022.

ارتفع إجمالي المخصصات الفنية إلَّى 73.4 مليار درهم فِيْ الربع الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية بنسبة 2.1٪ مقارنة بـ 71.9 مليار درهم فِيْ الربع الأول من عام 2022، وهُو ما يرجع إلَّى الزيادة فِيْ جميع أنواع الأعمال الفنية. الأحكام التي يتعين على شركات التأمين الحفاظ عليها. الوفاء بالتزاماتها المالية وفق أحكام القانون والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي.

وبحسب البنك المركزي، ارتفع عدد كيانات الأشخاص والشركات ذات الصلة بالتأمين والمرخص لهم من قبل البنك المركزي لممارسة بعض الأنشطة المتعلقة بالتأمين، فِيْما ظل عدد شركات التأمين على أساس سنوي عَنّْد 62 شركة فِيْ الربع الأول. من هذا العام.