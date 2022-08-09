نمو معدل إقراض البنوك للقطاع الخاص فِيْ الكويت لـ9.35% يونيو الماضي

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي أن معدل الإقراض للقطاع الخاص ارتفع إلَّى 9.35٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات أن المعروض النقدي ارتفع إلَّى 6.63٪ فِيْ يونيو على أساس سنوي.

فِيْ 27 يوليو 2022، وافق بنك الكويت المركزي على رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.25٪ إلَّى 2.50٪.

كَمْا قررت إجراء تعديل بمعدلات متفاوتة فِيْ معدلات التدخل فِيْ سوق المال المطبقة حاليًا على جميع فترات هِيْكل أسعار الفائدة، بما فِيْ ذلك عمليات إعادة الشراء، وعمليات إعادة الشراء، والسندات، والتوريق، ونظام قبول الودائع لأجل والودائع المباشرة. أدوات التدخل، بالإضافة إلَّى أدوات الدين العام.

جاء قرار البنك المركزي فِيْ ضوء التطورات الأخيرة فِيْ الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وتأثير ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسها على الرقم القياسي لأسعار المستهلك فِيْ الكويت.