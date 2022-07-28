نمو وتوسع.. “أدنوك للتوزيع” بصدد الاستحواذ على 50% من “توتال مصر”

أبرمت أدنوك للتوزيع اتفاقية مع شركة Total Energy Marketing Afrique SAS. للاستحواذ على حصة 50٪ فِيْ شركة Total Energy Marketing Egypt.

وتبلغ قيمتها حوالي 186 مليون دولار، مع مبلغ إضافِيْ قدره 17.3 مليون دولار فِيْ حالة استيفاء شروط “اقتناء” معينة.

من اكبر شركات بيع الوقود فى مصر

تأسست توتال إنرجي إيجيبت فِيْ عام 1998، وهِيْ واحدة من أكبر أربع شركات وقود للبيع بالتجزئة فِيْ مصر. يعتبر هذا الاستحواذ خطوة مهمة فِيْ رحلة أدنوك للتوزيع وخططها التوسعية.

تشمل الشراكة مع Total Energy محفظة أعمال متنوعة تشمل 240 محطة وقود للبيع بالتجزئة، وأكثر من 100 متجر للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة لتغيير الزيت، ومراكز غسيل السيارات، والوقود بالجملة، ووقود الطائرات، وعمليات التشحيم.

من خلال هذه الصفقة، ستعمل شركة أدنوك للتوزيع وتوتال إنرجيز على تطوير فرص النمو المستقبلية لشركة Total Energies Egypt من خلال الاستفادة من القدرات المتاحة واستكشاف جوانب التعاون المثمر فِيْ مجال توزيع الوقود وزيوت التشحيم وأعمال الطيران، معززة بالنمو الاقتصادي فِيْ مصر. عقب التعافِيْ من تداعيات الوباء. كوفِيْد -19.

يشمل الاستحواذ أيضًا تجديد عدد من محطات الخدمة لتتوافق مع معايير العلامة التجارية لأدنوك، بالإضافة إلَّى إنشاء مواقع جديدة مختارة فِيْ المستقبل تحمل علامتها التجارية، مما يعزز وجود أدنوك فِيْ سوق توزيع الوقود بالتجزئة المصري سريع النمو.

استحواذ وشيك فِيْ الربع الأول من عام 2023

من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تخضع الاتفاقية لشروط معينة، بما فِيْ ذلك الموافقات من الجهات الرقابية ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، أعلن الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع. قال “تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة فِيْ مسيرة أدنوك للتوزيع. للتوسع دوليًا، خاصة وأن جمهُورية مصر العربية هِيْ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، مما يجعلها سوقًا ديناميكيًا نتطلع فِيْه إلَّى إقامة حضور قوي وتعاون وبناء شراكات نوعية تساهم فِيْ تعزيز النمو و توسيع الأعمال التجارية. تتماشى صفقة الاستحواذ مع مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة بين الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والبحرين، حيث ستستفِيْد من المزايا التي تتمتع بها كل من الإمارات ومصر لتعزيز النمو.

من جانبه قال م. وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك للتوزيع “يعتبر سوق توزيع الوقود بالتجزئة فِيْ مصر سوقًا واعدًا مليئًا بفرص النمو المستقبلية نظرًا لتزايد عدد السكان، والذي يضم نسبة عالية من الشباب. بالإضافة إلَّى تنفِيْذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، حققت مصر مؤخرًا نموًا فِيْ الناتج المحلي الإجمالي بنظرة إيجابية.

وأضاف “هذا الاستحواذ من قبل شركة أدنوك للتوزيع هُو تأكيد على التزامنا بتوسيع أعمالنا فِيْ الأسواق الدولية الواعدة، ودليل على قدرتنا على الاستفادة من خبراتنا فِيْ مجال بيع الوقود بالتجزئة والمنتجات الأخرى، وفِيْ توظيف النقد لتسريع وتيرة العمل. توسعَنّْا الدولي وتحديد فرص الشراكة التي تتيح لنا الدخول بسرعة وكفاءة إلَّى أسواق ديناميكية جديدة.

وقال “توتال إنرجي إيجيبت هِيْ شركة راسخة تتمتع بسجل حافل من التميز التشغيلي والمعرفة العميقة بقطاع الوقود والتجزئة فِيْ مصر. يتماشى هذا الاستثمار أيضًا مع رؤيتنا لجعل شركة أدنوك للتوزيع رائدة إقليمياً فِيْ قطاع توزيع الوقود ودعم تنفِيْذ استراتيجية النمو الطموحة وتدفقات الإيرادات. ومن المتوقع أن تضيف عملية الاستحواذ أرباحاً لشركة أدنوك للتوزيع من العام الأول بعد اكتمالها.

وتابع “نتطلع إلَّى تقديم أفضل وأجود الخدمات للعملاء فِيْ مصر، وإقامة تعاون أوثق مع شركة توتال إنرجي مصر لتسريع توسعَنّْا فِيْ مصر والدول الأخرى”.

وقال تيري بفلملن، رئيس قسم التسويق والخدمات فِيْ شركة Total Energy “يسر شركة Total Energies أن تتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع فِيْ مصر، بالنظر إلَّى السجل الحافل لهذه الشركة الرائدة فِيْ الإمارات العربية المتحدة فِيْ مجال توزيع الوقود الذي سيضيف قيمة كبيرة. إلَّى توتال إنرجي إيجيبت ونتطلع إلَّى مواصلة تعاوننا مع شركة أدنوك للتوزيع كجزء من استراتيجيتها للتوسع الدولي “.

يعد هذا الاستحواذ خطوة جديدة ومهمة فِيْ تنفِيْذ استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو والتوسع دوليًا، بعد أن افتتحت أول محطة لها خارج الإمارات فِيْ المملكة العربية السعودية فِيْ عام 2022، حيث تقوم الشركة حاليًا بتشغيل 55 محطة خدمة فِيْ جميع أنحاء المملكة فِيْ نهاية المطاف. فِيْ مارس 2022. بالإضافة إلَّى ذلك، تساهم زيوت أدنوك فوييجر فِيْ توسيع تواجد أدنوك للتوزيع الدولي من خلال تصديرها إلَّى 20 دولة حول العالم.