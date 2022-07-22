“ننشر” القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب وجدول مواعيد مباريات كاس العرب تحت 20 سنة

ينتظر مشجعو كرة القدم فِيْ الوطن العربي مباريات كأس الشباب العربي 2022، والتي من المفترض أن تقام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وفِيْ ملاعب مدينة أبها وخميس مشيط، وقليل من 18 فريقًا عربيًا سيقومون بذلك. أن تشارك فِيْ هذه البطولة مقسمة إلى ست مجموعات بالتعادل، وسنعرض لكَمْ فِيْ هذا المقال مواعيد المباريات فِيْ مصر والسَعُودِيْة واليمن والمغرب، والقنوات التي ستذاع عليها هذه المباريات.

كأس العرب للشباب 2022

وقسم القرعة المنتخبات إلى ست مجموعات، ومن المقرر أن تنطلق أولى مباريات تلك البطولة يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 بين المنتخب السعودي وموريتانيا، على أن يكون المَوعِد النهائي للبطولة يوم السبت 8 أغسطس. 6، 2022.

مواعيد مباريات كأس العرب 2022 للشباب

وتجدر الإشارة إلى أن البطولة العربية للشباب 2022 تحت 20 سنة تقوم على لعب الفرق العربية المشاركة مباراتين.

ثم تتأهل المنتخبات العربية التي احتلت المركز الأول فِيْ كل مجموعة من المجموعات الست، وصاحب المركز الثاني، إلى ربع النهائي.

فِيْ الجدول التالي سنعرض لكَمْ مواعيد مباريات كأس العرب للشباب 2022 نسخة 2022.

القنوات التي تبث مباريات كأس العرب للشباب 2022

يتساءل الكثير من عشاق كرة القدم فِيْ الوطن العربي عن أسماء القنوات التي ستبث مباريات كأس العرب، لمتابعة مباريات فرقهم المشاركة.

الجدير بالذكر أن جميع مباريات كأس العرب للشباب 2022 ستذاع عبر القنوات الرياضية السَعُودِيْة ksa sports، حيث أن المملكة العربية السَعُودِيْة هِيْ الجهة المنظمة للبطولة المذكورة على أراضيها، ومن المنتظر أيضًا بث المباريات. . عبر 26 قناة عربية، بدعم خاص من اتحاد الإذاعة والتلفزيون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

تردد قناة السَعُودِيْة الرياضية ksa sports.

تبث القنوات الرياضية السَعُودِيْة عبر القمر الصناعي العربي ونايل سات، على الترددات التالية

o على النايل سات على الترددات التالية

12284، 12149.

o Y على عرب سات على الترددات التالية

12149، 12015.

o Y على الياه سات على الترددات التالية

12418، 11746.

تخطط العديد من القنوات العربية لبث أحداث البطولة العربية على شاشاتها. فِيْ مصر، على سبيل المثال، يستعد كل من “أون تايم سبورتس” و “نايل سبورت” لبث مباريات البطولة على شاشاتهما، وتستعد “السَعُودِيْة الرياضية” و “إس إس سي” لبث المباريات على شاشاتهما. حسنًا، تُذاع البطولة عبر قنوات “الشارقة الرياضية” و “أبو ظبي الرياضية” و “دبي الرياضية”.