ننشر.. تعديلات نظامَيْ التقاعد المدني والعسكري والتأمينات 2022 “تبادُل المنافع”

تعديلات على أنظمة التقاعد والتأمينات المدنية والعسكرية 2022 أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن مجموعة من التعديلات المهمة التي تشمل التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. التي تم نشرها عبر الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية ، وسيصدر الآن أبرز هذه التعديلات التي أقرتها الحكومة السعودية رسميًا.

تعديلات على نظامي التقاعد والتأمين المدني والعسكري 2022

وجاءت تعديلات نظام التقاعد المدني والعسكري في السعودية على النحو التالي:

في حال انتهاء خدمة الموظف وعدم وصول مدتها إلى ما يمنحه الحق في المعاش يصرف له مكافأة قدرها 14٪ من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.

في حالة إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لأسباب تأديبية ، تحسب المكافأة بنسبة 10٪ من الراتب السنوي عن كل سنة تحتسب في التقاعد من سنوات خدمته.

كما يشترط صرف الجائزة المنصوص عليها في المادتين (18) و (23) من هذا النظام عند بلوغ سن الستين أو الوفاة أيهما أسبق.

في حالة انتهاء خدمة الموظف دون بلوغ المدة التي تمنحه الحق في المعاش ، وكانت لا تقل عن عشر سنوات ، وبلغ سن الستين ، يستحق المعاش.

كما أشير إلى أنه إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات ، وبلغ سن الستين ، فيجوز له طلب إدراج مدة اسمية ، بشرط ألا تزيد المدة بعد الإدراج على عشر سنوات ، و يجب أن يدفع كامل الأسهم عن كل شهر من الفترة المضافة على أساس راتبه الشهري الأخير.

تعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع

نصت التعديلات المعتمدة في نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على أنه يحق للمشترك في حال ترك العمل الحصول على تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين ، أو في حالة العجز ، في الحالات التي حددتها اللائحة ، وجاء نظام صرف المنافع ليوفر بعض التعديلات التي نصت على ألا تكون مدد الاشتراك المجمعة فترات مكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي قبل بلوغ سن الستين في النظام السابق. إنهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.