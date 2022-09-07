ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. موعد إعلان النتيجة والمؤشرات الأولية ،أعلنت وزارة التربية والتعليم في الايام الماضية عن ضرورة إرسال بيانات طلبة الثانوية العامة الى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ،وذلك فيما يخص طلاب المرحلة الثالثة ابتداءً من يوم الأحد الموافق ال4 من شهر سبتمبر حتى يوم ال7 من نفس الشهر وذلك لاقتراب اعتماد الدرجات والإعلان عن النتائج في الساعات القليلة الماضية.

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

بعد انتهاء المهلة المحددة لتسجيل الأمنيات اليوم، تبدأ وزارة التربية والتعليم إعلان نتيجة تنسيق المرحَلْة الثالثة 2022 عبر رَابِطْ بوابة التنسيق بعد إرسال ألف طالب لتسجيل رغباتهم عبر الرَابِطْ الإلكتروني الرسمي، وقدم كل طالب حوالي 75 أمنية، لكن الاختيار من بين كل تلك الأمنيات سيتم فِيْ جامعة أو معهد، وستعلن النتيجة فِيْ الساعات القادمة .

الصلاحيات المفترضة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تربية رياضية بنين الإسكندرية.

القاهرة الجديدة التجمع الخامس معهد علوم الإدارة والمعلوماتية.

بطاقة الانتساب فِيْ أسوان.

جودة التعليم، قسم الفنون، الإسكندرية.

انتماء اسيوط للخدمة الاجتماعية.

بطاقة عضوية العريش.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بالسويس.

تربية بدنية للبنات بني سويف.

تربية جودة الفِيْوم.

تربية بدنية بنات اسوان.

بطاقة عضوية أسيوط.

كلية التربية العريش.

تربية عالية الجودة من بورسعيد.

تربية نوعية دمياط.

تربية بدنية للبنات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية بدنية بنين العريش.

جودة تعليم الموسيقى، جامعة جنوب الوادي.

جودة تعليم الموسيقى فِيْ الزقازيق.

فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية جودة المنصورة.

– التربية البدنية بنات الإسكندرية.

تربية بدنية للبنين والبنات بالزقازيق.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم.

المعهد العالي للعلوم الادارية بالعباس الشرقية.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

انتماء اسيوط للخدمة الاجتماعية.

المعهد العالي لدراسات الجودة والسياحة والفنادق بالجيزة.

بطاقة عضوية العريش.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بالسويس.

فني فنادق فِيْ قنا.

المعهد العالى للضيافة بالاقصر.

الإدارة والأمانة العامة لمصر القديمة.

فني تجاري بأسوان. فني للفنادق المطرية.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

تربية بدنية للبنات بني سويف.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش (مقر بديل بالإسماعيلية).

كلية تكنولوجيا الصناعة 6 اكتوبر.

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، 6 أكتوبر.

تربية نوعية مطروح.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب.

بطاقة انتماء بورسعيد.

موعد الانتهاء من التنسيق للمرحلة الثالثة

وفِيْ نفس السياق نجد أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أعلنت منذ انطلاق المرحَلْة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 أن نهاية تلك المرحَلْة هِيْ الأربعاء 7 سبتمبر الموافق اليوم، لذلك يجب أن تستعجلوا. لتسجيل الرغبات أو تعديلها إذا كنت ترغب فِيْ ذلك قبل إغلاق باب التطبيق.

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. موعد إعلان النتيجة والمؤشرات الأولية كذلك وضعت الوزارة بعض مفاتيح التنسيق والقبول بالجامعات والكليات الحكومية والخارجية وذلك للتوافق مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2023م وجهود أجهزة الدولة في انجاح سير العملية التعليمية.