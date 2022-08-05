نهائي كأس العرب.. الأخضر يستعد لمصر بـ”التكتيك”

يواصل منتخب الشباب السعودي استعداداته الميدانية، قبل مواجهة مصر فِيْ المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للشباب 2022.

يستعد فريقنا لمواجهة مصر فِيْ مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، الساعة 730 مساءً، الأحد المقبل، بتوقيت مكة المكرمة، فِيْ نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، حيث ينتظر الأخضر الفوز باللقب الثاني. مرة على التوالي.

وعقد لاعبو الأخضر حصصهم التدريبية الليلة، فِيْ الملعب الاحتياطي بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، بإشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، نفذوا خلالها تمارين تكتيكية.

طريق السعودية إلَّى نهائي كأس العرب

بدأ فريقنا مشواره فِيْ كأس العرب تحت 20 سنة بفوزه على موريتانيا (2-0) وسجل الهدفِيْن عبد الملك العييري وعبد الله رديف.

وفاز المنتخب السعودي فِيْ مباراته الثانية على العراق بنتيجة 4 إلَّى 1. وسجل الرباعي عبد الله رديف ومصعب الجوير، فتأهل الأخضر إلَّى ربع النهائي متصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

وتغلب المنتخب السعودي على اليمن فِيْ ربع النهائي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي فِيْ الوقت الأصلي، وبرز الحارس أسامة المرمش بإيقافه 3 ركلات ترجيح.

حقق الأخضر فوزا واسعا على فلسطين فِيْ نصف النهائي (5-0)، وخمسة سجلها محمد سليمان بكر وعبد الله رديف “هدفِيْن” وعبد العزيز العليوة وصالح الرحماني.

يطمح المنتخب السعودي للفوز باللقب للمرة الثالثة فِيْ تاريخه بعد 1985 و 2022، متجاوزاً رقم المغرب، ويصبح اللقب الأكثر تتويجاً للمنتخب الأخضر عبر تاريخه.

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