نهائي كأس العرب.. شباب الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة مصر

أنهى منتخب الشباب السعودي استعداداته الميدانية، فِيْ إطار استعداداته لمواجهة مصر، فِيْ نهائي كأس العرب للشباب 2022 بمدينة أبها.

ويواجه فريقنا نظيره المصري، فِيْ مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، الساعة 730 مساء يوم غد “الأحد” بتوقيت مكة المكرمة، فِيْ نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، حيث يأمل الأخضر فِيْ الفوز باللقب. اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وعلى أرض الملعب، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأخيرة، الليلة “السبت”، فِيْ الملعب الاحتياطي بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أجروا خلالها تدريبات تكتيكية، تلاها عمل على وضع الكرات.

طريق السعودية إلَّى نهائي كأس العرب

بدأ فريقنا مشواره فِيْ كأس العرب تحت 20 سنة بفوزه على موريتانيا (2-0) وسجل الهدفِيْن عبد الملك العييري وعبد الله رديف.

وفاز المنتخب السعودي فِيْ مباراته الثانية على العراق بنتيجة 4 إلَّى 1. وسجل الرباعي عبد الله رديف ومصعب الجوير، فتأهل الأخضر إلَّى ربع النهائي متصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

وتغلب المنتخب السعودي على اليمن فِيْ ربع النهائي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي فِيْ الوقت الأصلي، وبرز الحارس أسامة المرمش بإيقافه 3 ركلات ترجيح.

حقق الأخضر فوزا واسعا على فلسطين فِيْ نصف النهائي (5-0)، وخمسة سجلها محمد سليمان بكر وعبد الله رديف “هدفِيْن” وعبد العزيز العليوة وصالح الرحماني.

يطمح المنتخب السعودي للفوز باللقب للمرة الثالثة فِيْ تاريخه بعد 1985 و 2022، متجاوزاً رقم المغرب، ويصبح اللقب الأكثر تتويجاً للمنتخب الأخضر عبر تاريخه.

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