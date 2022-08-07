نهائي كأس العرب.. صلاح باشا يقود تشكيل منتخب مصر لمواجهة السعودية

أعلن محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، المولود عام 2003، عن تشكيل الفراعنة، لمواجهة السعودية في نهائي كأس العرب للشباب.

وتأهلت مصر لنهائي كأس العرب بعدما تغلبت على عقبة المنتخب الجزائري في نصف النهائي فيما صعد المنتخب السعودي بعد اكتساح فلسطين بخمسة.

كان تكوين المنتخب المصري على النحو التالي

تشكيل مصر للشباب

حارس المرمى أحمد نادر السيد.

الدفاع طارق علاء وعبد الرحمن رضا وعبد الرحمن رشدان وأحمد نادر حواش.

الوسط صلاح “باشا” وماجد هاني وعمر فايد وأحمد عبد الرحيم ورأفت خليل.

الهجوم خالد محمد.

بينما يبدأ المنتخب السعودي المباراة بتشكيل مكون من

أسامة المرماش، محمد سليمان، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي، عبد الملك العييري، فيصل الصبياني، مصعب الجوير، يزيد جوشان، عبد العزيز العليوة، عبدالله رديف.