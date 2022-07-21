نهائي كأس مصر.. الزمالك يتفوق على الأهلي في شوط أول مثير

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الكروية الأولى بين النادي الأهلي ونظيره الزمالك، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين دون عودة.

يواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الزمالك، الآن على استاد القاهرة، في نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

وبدأت المباراة بضغوط هجومية لصالح الزمالك الذي تمكن من سرقة الهدف منه في الدقيقة السادسة عن طريق أحمد سيد زيزو ​​بعد خطأ من الشناوي.

واصل لاعبو الزمالك السيطرة على المباراة، حيث سجل الإمام عاشور الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 29.

الأهلي دخل بتشكيل مكون من

حارس المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع ياسر إبراهيم .. أيمن أشرف .. علي معلول .. محمد هاني.

خط الوسط عمرو السولية .. حمدي فتحي .. أفشة .. أحمد عبد القادر .. عليو ديانج.

خط الهجوم محمد شريف.

تشكيل الزمالك

حارس المرمى محمد عوض

الخط الخلفي حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح.

خط الوسط محمد عبد الغني – الإمام عاشور – سيد عبد الله “نيمار” – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم سيف الجزيري.