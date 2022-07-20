نهائي كأس مصر ..تعرف على قيمة الجائزة المالية

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، في نهائي كأس مصر.

تقام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، مساء غد الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

تنطلق مباراة الأهلي أمام الزمالك في تمام الساعة 9 مساءً على استاد القاهرة الدولي في النسخة الأخيرة من كأس مصر.

كأس الكؤوس المصرية

وسيحصل الفريق المتوج بكأس مصر على مبلغ 1.5 مليون جنيه مصري.

من يحتل المرتبة الثانية سيحصل على مليون جنيه مكافأة.

ويدير مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الحكم البولندي شيمون مارسينياك.

وكان الحكم البولندي بول سوكولنيكي وتوماس ليسفيتشيك ولوكاس كوزما هم الحكام الرابعون.

تقنية الفيديو في مباراة الأهلي والزمالك سيوجهها الحكم توماس موسيت ومساعده وسيباستيان جارزيباك.