«نهائي مبكر».. مَوعِد مباراة السَعُودِيْة والعراق كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة

السَعُودِيْة والحزب العراقي فِيْ استمرار لمباريات اليوم الثالث والأخير من مرحَلْة المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 20 سنة، والتي تقام حاليا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل، حيث ” المرحَلْة الحاسمة “ستقام مساء الاثنين 25 يوليو 2022، وباسم المجموعة الأولى تستضيف مساء الثلاثاء، ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحَلْة) بالسَعُودِيْة. مدينة أبها مواجهة قوية ومتوقعة، والتي تعتبر نهائيا مبكرا للنسخة السادسة لكأس العالم للشباب العربي، والتي تجمع منتخبي العراق والسَعُودِيْة.

نستعرض فِيْ السطور التالية بالتفصيل السيناريوهات وآخر الأخبار والمستجدات بشأن مَوعِد مباراة السَعُودِيْة والعراق والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى رحَلْة الفريقين فِيْ الموسم الجديد من بطولة كأس الشباب العربي. وكذلك قِصَّة مشاركة وإنجازات الفريقين، وأخيراً قِصَّة الاشتباكات بين السَعُودِيْة والعراق.

السَعُودِيْة والحزب العراقي

حسنًا، ستبدأ الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات فِيْ كأس الشباب العربي 2022.

ومن مجموعة أصحاب الأراضي “المجموعة الأولى”، سيلتقي منتخبا العراق والسَعُودِيْة.

هم من بين الفرق الأربعة التي فازت بأكبر عدد من المشاركات فِيْ البطولة، مع 4 مشاركات سابقة.

مع مختارات من الجزائر والمغرب.

رغم اختلاف النتائج والتصنيف على مستوى المجموعة فِيْ النسخة الحالية من كأس العالم العربي.

ومع ذلك، فإن الاشتباكات بين الصقور وأسود بلاد ما بين النهرين تجلب دائمًا مفاجآت خاصة.

منذ البداية نستعرض أسماء الفائزين بالفرق المشاركة فِيْ كأس العرب خلال النسخ الأربع الأخيرة

فِيْما يلي ترتيب الفرق التي فازت بأكبر عدد من البطولات

هذا ترتيب المجموعات الست قبل بدء مباريات الدور الثالث (قبل اليوم الأخير من الجولة الثانية)

فِيْما يلي جدول مباريات كأس العرب تحت 20 سنة من البداية إلى النهاية

نلاحظ أنه فِيْ إطار مباريات اليوم الثاني من اليوم الثالث، ستحدث مواجهة حاسمة أخرى.

أينما تلتقي الإمارات العربية المتحدة واليمن، حيث يتمتع الفريقان بفرص متساوية فِيْ التأهل.

ومع ذلك، يعتبر الأبيض الأقرب بحكَمْ مباراته الأولى فِيْ المنافسة.

الفريق السعودي

مع منتخب السَعُودِيْة تحت 20 سنة، نبدأ تغطيتنا لكأس العرب 2022 “نهائي مبكر”.

ويتقدم بثبات نحو سجل مميز “يقتل عصفورين بحجر واحد”.

بينما، بفوزه بالنسخة السادسة من البطولة، سيكون أول فريق يفوز بثلاثة ألقاب.

التغلب على منافسه اللدود المنتخب المغربي بطل مرتين.

ستستمتع أيضًا بإنجاز مثالي، بفوزك بالبطولة مرتين على التوالي.

شيء لم يحققه أي فريق على الإطلاق.

نجح منتخب الشباب السعودي فِيْ الفوز بكأس العالم العربي فِيْ “كأس فلسطين” عامي 1985 و 2022.

وللمفارقة، فقد جاء فِيْ كلتا المناسبتين على حساب الجزائر بنتيجة (2-1).

وفِيْ المشاركة الخامسة للخضر نجحوا فِيْ اجتياز الاختبار الافتتاحي بعد انتصار رائع على موريتانيا.

والذي بالمناسبة نجح فِيْ تعويض خسارته أمام العراق فِيْ الجولة الثانية، مساء السبت 23 يوليو 2022.

الأمر الذي أثار المنافسة فِيْ المجموعة الأولى.

حيثما يحتاج الشباب السعودي إلى التعادل لتأمين التأهِيْل.

بينما يحتاج العراق للفوز، والمرَابِطْون يستفِيْدون منه، للتنافس على “أفضل المالكين الثاني”.

لاتمام عقد الفرق الثمانية فِيْ ربع النهائي.

المنتخب العراقي

من جهة أخرى، يخوض منتخب العراق تحت 20 سنة مباراته الثانية فِيْ مشاركته الخامسة فِيْ البطولة العربية.

بعد خسارة مخيبة للآمال وغير متوقعة أمام الفريق الموريتاني “المجتهد” فِيْ دور الـ16.

بشكل عام فريق الشباب العراقي يرفع شعار “بيدي لا بيد عمرو”.

أنت بحاجة للفوز، وربما عدة أهداف، لتأخذ زمام المبادرة.

أو ضمان المركز الثاني، مع فريق إضافِيْ من المجموعات الخمس الأخرى.

تاريخيا، شارك الشباب العراقي فِيْ كأس العرب 4 مرات من قبل.

وكان أفضل إنجاز له هُو بلوغه ربع نهائي البطولة فِيْ نسخة 2022 التي أقيمت فِيْ السَعُودِيْة.

قبل الاصطدام بالتجربة المصرية، وداعا للمنافسة بعد الخسارة بهدف نظيف.

تاريخ الاشتباكات بين السَعُودِيْة والعراق

أما المواجهات العراقية السَعُودِيْة فِيْ فئة الشباب كَمْا نرصد فِيْ “ثقافني” فقد عقد الطرفان لقاءين وديين.

المباراة الأولى التي أقيمت فِيْ 10 فبراير 2022، انتهت بفوز كبير لأسود الرافدين (3-2).

أما الثانية، فقد شهد انتقام Halcones بهدف نظيف، بعد 3 أيام فقط من المواجهة الأولى.

فِيْ فئة الكبار، وكذلك فِيْ إطار كأس العرب، التقى الشقيقان الآسيويان 3 مرات.

أينما اشتبكت المملكة العربية السَعُودِيْة مع العراق، فازت أسود بلاد ما بين النهرين فِيْ جميع المواجهات الثلاث.

الأولى كانت فِيْ رابع نصف نهائي كأس العرب 1985، وفاز العراق (3-2).

وأمام المنتخب العراقي توج باللقب على حساب البحرين (1-0).

ووقع اللقاء الثاني بين السَعُودِيْة والعراق فِيْ النسخة التالية من كأس العرب عام 1988.

فِيْ ذلك الوقت، فاز أسود الرافدين بثنائية نظيفة فِيْ الجولة الرابعة من دور المجموعات.

المواجهة الأخيرة كانت فِيْ كأس العرب عام 2012.

وفِيْها احتل العراقيون المركز الثالث بعد فوزهم على الصقور بهدف واحد.

مَوعِد مباراة السَعُودِيْة والعراق وقنوات المشغل

ومن المقرر عقد الاجتماع المصيري مساء الثلاثاء الساعة 500 مساء فِيْ العراق والمملكة العربية السَعُودِيْة، 400 مساءا فِيْ مصر، 200 مساءا بتوقيت جرينتش.

وعن حكَمْ مباراة السَعُودِيْة والعراق كَمْا تعودنا فِيْ “الثقافني” الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) يعلن حكام المباريات قبل ساعات من بدئها.

ستقوم شبكة القنوات الرياضية السَعُودِيْة بتغطية أحداث “نهائي كأس العرب” من خلال القناة. Sports KSA 1 HD بالإضافة إلى قناتي الرياضية العراقية العراقية الرياضية hd والرابع رياضة عراقية. الربيع سبورت.

وبشأن معلق المباراة بين السَعُودِيْة والعراق، فِيْ انتظار إعلان القنوات المذاعة عن فريق المعلقين.

استنتاج

استعرضنا خلال الأسطر القليلة الماضية تفاصيل مختلفة وأخبار ومشاهد بخصوص مَوعِد مباراة العراق والسَعُودِيْة والقنوات المذاعة، بالإضافة إلى مسار ونتائج الفريقين فِيْ الموسم السادس من كأس العرب “. بالاسم الجديد بدلاً من (كأس فلسطين) “، إضافة إلى تاريخ المشاركة وأفضل الإنجازات، ونختتم بالحديث عن تاريخ الاشتباكات بين العراق والسَعُودِيْة.