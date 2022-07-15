نهاية مأساوية.. السومة لـ”مسؤولي الأهلي” انتظروني فِيْ المحاكَمْ

يبدو أن قِصَّة الحب بين الأسطورة السوري عمر السومة والنادي الأهلي ستنتهِيْ بشكل مأساوي، بعد هبوط فريق كرة القدم الأول إلَّى دوري الدرجة الأولى الأصفر.

وانضم عمر السومة (33 عاما) إلَّى الأهلي فِيْ صيف 2014 من صفوف فريق نادي القادسية الكويتي الأول لكرة القدم.

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منذ انضمامه إلَّى الراقي قبل 8 سنوات، سجل النجم السوري الكبير 193 هدفاً وصنع 22 آخرين خلال 242 مباراة رسمية. حيث أصبح هداف الفريق على الإطلاق، فِيْ دوري المحترفِيْن وأبطال آسيا.

بعد سقوط الأهلي ترددت أنباء متضاربة حول مستقبل السومة. وسط خلاف مع مجلس ادارة النادي برئاسة ماجد النفِيْعي.

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وبحسب صحيفة “الخليج العربي”، دخل السومة فِيْ خلاف شديد مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي.

وكشفت الصحيفة أن الأسطورة السورية، التي عاشت 8 سنوات داخل أسوار قلعة الراقي، قررت اللجوء إلَّى القضاء بعد هذه الخلافات العَنّْيفة.

الجدير بالذكر أن صحيفة الميدان الرياضي أعلنت فِيْ وقت سابق أن إدارة الأهلي أصرت على رحيل السومة رغم اتفاق اللاعب على تخفِيْض راتبه. للبقاء مع فريق كرة القدم الأول، فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.