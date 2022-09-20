ما هي نهاية مسلسل ستيليتو Stiletto العربي، يعتبر مسلسل ستيليتو من ابرز واهم المسلسلات العربية والتركية المشهورة التي انتشرت في الآونة الاخيرة والتي حقق على الكثير من المشاهدات والتفاعلات الواسعة بمختلف دول العالم و مسلسل ستيليتو Stiletto العربي يحتوي على الكثير من الحلقات المشوقة والمثيرة والتي اعجب الملايين من الناس وهو مسلسل درامي ورومانسي ويجسد هذا المسلسل الكثير من الممثلين السوريين المشهورين واللامعين.

مسلسل ستيليتو Stiletto ويكيبيديا

لم يتم عرض نهاية مسلسل Stilto حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر المسلسل لأكثر من ثلاثة أشهر للوصول إلى الحلقة الأخيرة، لكن من المتوقع أن تكون هذه النهاية مماثلة للنسخة التركية التي انتهت بـ فرحتان بعد زواج إحدى الأصدقاء الأربعة بحب حياتها في النهاية، وأحداث مؤلمة للمسلسل لتوديع واحدة أخرى منهم، وبحسب الشخصيات فإن “أويا” تقتل شابنام في النهاية بالخطأ، بعد أن هاجمها الأخير، ولكن بعد استقرار دفاعها عن النفس، أطلق سراحها بريئة من السجن.

قصة المسلسل العربي ستيليتو Stiletto

بلغ عدد حلقات مسلسل Stiletto العربي 45 حلقة، تعرض حلقة واحدة على مدى ساعة واحدة، والحلقات التركية موزعة على جزأين متتاليين، بمجموع 45 حلقة، لكن الفارق بين عرض العملين هو ان الدراما التركية تبث حلقة واحدة اسبوعيا بمعدل ساعتين للحلقة الواحدة. الجدير بالذكر أن عرض مسلسل الخنجر العربي بدأ قبل نحو أسبوعين وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر.

نهاية مسلسل ستيليتو العربي

سلسلة ستيليتو Stiletto النسخة العربية هي النسخة المعدلة من المسلسل التركي “Small Crimes”. إنها دراما رومانسية في إطار الإثارة والتشويق والعمل. يدعم BBC Studio العمل من حيث الإنتاج، ومن المتوقع أن يتكون العمل من 90 حلقة كاملة الساعة لكل حلقة. الجدير بالذكر أن العرض الأول للحلقة الأولى كان في الرابع من سبتمبر الجاري، بطولة كاريس بشار، ديما قندلفت وآخرين.

حلقات مسلسل ستيليتو العربي

يشهد العملان تشابهًا في عدد الأبطال وشخصياتهم، ويسود تشابه بين الشخصيتين في التفكير وسير الأحداث، لذلك نذكر اسمي البطل بالعربية والعكس بالتركية

ممثل عربي ممثل تركي كاريس بشار بدور “ألما” Gokcha Bahader بدور “أويا” قيس شيخ نجيب بدور “كريم”. مارت فرات “سرحان” ندى أبو فرحات بدور “نايلة” تولين أوزان بدور “أرزو” ديما قندلفت بدور “فلك” Aslihan Gurbuz بدور “Murphy” ريتا حرب بدور “جويل” باديه ايشغل بدور “بيلين” سامر المصري بدور “لؤي” يلدراي شاهينلر بدور “محمد” بديع أبو شقرة بدور “خالد”. سليم بيرقدار بدور “أديب” كارلوس عازار “طارق” فريت أكتوغ بدور “تايلان”

أبطال عمل مسلسل Stiletto ستيليتو

تدور قصة مسلسل Stiletto حول عندما تلتقي الصديقات الأربع في حفلة من طبقات المجتمع، والتي سرعان ما تتحول لعنة على الشخصيات بعد سقوط جثة من أعلى مبنى هذا الحزب، مما يفضح جميع الحضور. للتحقيق والمساءلة الأمنية. يبدو أن أبعاد الشخصيات تحل ألغازًا أخرى تتعلق بالخطايا القديمة، فالعمل يجمع بين الفرح في المشاهد والقلق والتوتر والحزن في مشاهد أخرى، ويطغى عليه الطابع الدرامي الغامض المشوب بالرومانسية والحركة.

مسلسل ستيليتو Stiletto العربي من المسلسلات الناجحة والمميزة التي ظهرت مؤخرا عبر منصة شاهد عبر الانترنت والتي يحتوي مسلسل ستيليتو Stiletto على 45 حلقة ومدة كل حلقة حوالي ساعتين وتم نشر الحلقة الاولى من مسلسل ستيليتو في تاريخ 4 من شهر سبتمبر لعام 2022م ومن المتوقع ان يستمر المسلسل الى 90 حلقة.