نهاية مسيرة نجم النصر فِيْ موسم 2023.. ماذا حدث

يبدو أن مسيرة أحد نجوم فريق النصر لكرة القدم تقترب من نهايتها بنهاية موسم 2023.

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حقق فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، فوزه الأول، فِيْ اليوم الأول من دوري “روشن” السعودي، على حساب الوحدة (1-0).

نهاية سباق النصر فِيْ موسم 2023 .. ماذا حدث

واستبعد المدرب الفرنسي رودي جارسيا الحارس المخضرم وليد عبد الله من قائمة الانتصارات التي أنهت الشوط الأول من مباراة التعاون بالتعادل السلبي، حيث لم يظهر اسمه ولا حتى على قائمة الاحتياط.

وقرر مدرب النصر إشراك الكولومبي ديفِيْد أوسبينا بشكل أساسي مع نواف العكيدي على مقاعد البدلاء.

سارع جمهُور الشارع الرياضي السعودي إلَّى الرد على استبعاد الحارس وليد عبد الله من قائمة الفائزين، مما يشير إلَّى نهاية مسيرة اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا على ملعب مرسول بارك.

ما استنتجته جماهِيْر النصر هُو العرض الرسمي الذي قدمه الرئيس مصالي معمر لوليد عبد الله، بالاعتزال، وتكليفه بمركز إداري فِيْ فريق كرة القدم الأول، خاصة مع اعتزاله تقديم المستويات المعروفة.