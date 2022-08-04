نهر الراين.. طعَنّْة فِيْ قلب “سلاسل الإمداد” الأوروبية

يمثل عام 2022 أحد أسوأ الأعوام بالنسبة للقارة الأوروبية فِيْ ظل تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت على سلاسل التوريد وتوترت أسواق الغذاء والطاقة.

وسط المعطيات السلبية والمخاوف من ركود اقتصاديات القارة العجوز، يبرز اسم نهر الراين كواحد من المخاوف التي قد تمثل معضلة كبرى لسلاسل التوريد.

نهر الراين، الذي تمر عبره مئات السفن التي تحمل بضائع بطول 1300 كيلومتر، على وشك الإغلاق، حيث ينخفض ​​منسوب المياه فِيْ ممر الشحن، ولن يكون هناك بديل سوى الطرق أو السكك الحديدية، وكلها باهظة الثمن. .

تتزايد المخاوف بشأن تداعيات انخفاض مستويات المياه التي تهدد شحن البضائع والإمدادات إلَّى المصانع، حيث تحاول الحكومات منع أزمة الطاقة من دفع المنطقة إلَّى الركود.

مستويات النهر

انخفضت مستويات نهر الراين عَنّْد نقطة ضعفها فِيْ كاوب، بالقرب من فرانكفورت بألمانيا، وهُو معبر رئيسي لشحن البضائع، إلَّى حوالي 69 سم فِيْ 27 يوليو، وهُو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ عقدين على الأقل، ومن المتوقع أن وقالت وكالة الممرات المائية الداخلية الألمانية WSV، إن الهبوط إلَّى 47 سم يوم السبت، ولن يتبقى سوى 7 سنتيمترات بينه وبين الإغلاق، وفقًا لبلومبرج.

قال ممثل عَنّْ المعهد الفِيْدرالي الألماني للهِيْدرولوجيا فِيْ يوليو / تموز إنه من غير الاقتصادي أن تمر سفن الشحن عبر نقطة كاوبي عَنّْدما انخفض المستوى المقاس إلَّى 40 سم أو أقل، وفقًا لمجلة فوربس.

توقع محللو جيه بي مورجان أنه فِيْ المرة الأخيرة التي انخفض فِيْها الماء فِيْ عام 2022 بسبب موجة حر، أدى الاضطراب الناتج إلَّى خفض نمو ألمانيا فِيْ الربع الأخير بنسبة 0.4٪.

شحنات الفحم

هذه المرة، قد تكون الحاجة إلَّى الممر المائي أكثر إلحاحًا لأنها طريقة اقتصادية لشحن الفحم إلَّى المصانع وتعويض إمدادات الطاقة الروسية المفقودة.

“شحنات الفحم مقيدة بالفعل بسبب انخفاض مستويات المياه بسبب وجود عدد أقل من السفن المتاحة، والسفن الجاهزة للاستخدام تحمل كَمْيات أقل من الشحن. وقال مورد الطاقة EnBW AG فِيْ بيان إن تكاليف شحن الفحم تتزايد، وهُو ما يؤدي بدوره إلَّى تضخم تكاليف تشغيل محطات الفحم.

نهر الراين، الذي يمتد حوالي 800 ميل (1300 كيلومتر) من سويسرا إلَّى بحر الشمال، حيوي لتوصيل وتصدير الوقود للتدفئة والبنزين والفحم وغيرها من السلع.

انخفاض المياه يعَنّْي أن على القوارب تقليل حمولتها للتنقل فِيْ النهر.

سويسرا، التي تستخدم نهر الراين لاستيراد الوقود البترولي، تستهلك الآن احتياطياتها الاستراتيجية، وفقًا لوكالة فرانس برس. يتم أيضًا إعاقة أجزاء من إمداد الوقود إلَّى أوروبا الداخلية بسبب الاضطرابات فِيْ تكرير النفط فِيْ ألمانيا وجمهُورية التشيك والنمسا.

البدائل

يقول جوش فولدس، محلل النفط الأوروبي فِيْ شركة فاكت جلوبال للاستشارات “مع تعطل النقل فِيْ نهر الراين، وتزايد تكلفة البدائل مثل السكك الحديدية والطرق، سيكون من الصعب على ألمانيا وسويسرا تكوين مخزون من الوقود والديزل قبل أن تنخفض درجات الحرارة”. طاقة. .

يمكن للمصنعين الذين يسعون إلَّى التحول من الشحن عبر نهر الراين إلَّى الطريق أو السكك الحديدية أن يجدوا أنفسهم محظوظين.

أوضحت شركتا VTG AG و Hoyer Group، وهما شركتان لوجستيتان متخصصتان تنقلان المواد الكيميائية والوقود والفحم والمنتجات البترولية، أن الشاحنات وعربات السكك الحديدية تعمل بالفعل بكامل طاقتها بسبب نقص الموظفِيْن، فِيْ حين أدت المشكلات الأخرى فِيْ قطاع السكك الحديدية إلَّى تأخيرات فِيْ أوقات التوصيل.

يظل نهر الراين أكثر وسائل النقل اقتصادا، حيث يمكن للسفن أن تحمل أكثر من خمسة أضعاف وزنها فِيْ الأيام العادية.

على سبيل المثال، يعتبر الشحن عبر نهر الراين من روتردام إلَّى بازل أرخص بنحو 40٪ من تكلفة السكك الحديدية، وفقًا للمعهد الفِيْدرالي الألماني للهِيْدرولوجيا.

دراسة مروعة

نشرت اللجنة الدولية لهِيْدرولوجيا حوض الراين (CHR) دراسة فِيْ 11 يوليو 2022 تؤكد توقع انخفاض تدفق المياه إلَّى نهر الراين، حيث أن ذوبان الأنهار الجليدية والثلوج الأقل قد يؤدي فِيْ كثير من الأحيان إلَّى انخفاض مستويات المياه فِيْ نهر الراين من بازل إلَّى بحر. شمال.

نتيجة للاحتباس الحراري، تذوب الأنهار الجليدية فِيْ جبال الألب ويصبح الغطاء الثلجي الشتوي أرق، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض مساهمة الجريان السطحي من ذوبان الجليد والأنهار الجليدية فِيْ نهر الراين فِيْ المستقبل القريب (2031-2060) وفِيْ المستقبل القريب (2031-2060). المستقبل البعيد (2071 – 2100).

تعتبر تدفقات المياه الذائبة هذه مهمة للغاية لأنها تشكل احتياطيًا مائيًا لشهُور الصيف والخريف.

تؤثر هذه التغييرات على كل من يستخدم المياه على طول نهر الراين ستتأثر الملاحة فِيْ نهر الراين ومعها سيكون نقل البضائع ومحطات الطاقة والكهرباء قادرة على إنتاج كهرباء أقل، وسيتعين على موردي مياه الشرب الاستعداد لمزيد من المياه المتكررة النقص.

فِيْ المناطق التي تستخدم بكثرة فِيْ الزراعة، يمكن أن تصبح المياه شحيحة خلال موسم النمو، لأن النباتات تحتاج إلَّى الكثير من المياه خلال تلك الفترة.

هناك أيضًا عواقب سلبية على البيئة عَنّْدما ترتفع درجات حرارة الماء بسبب انخفاض الجريان السطحي وارتفاع درجات حرارة الهُواء، مما يهدد العديد من الكائنات المائية.