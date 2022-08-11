نهضة بركان يضم هدف الزمالك لمدة 3 مواسم رسمياً

أعلن نادي نهضة بركان المغربي، تعاقده الرسمي مع اللاعب ياسين العبيري لاعب وسط فريق مولودية وجدة الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي نهضة بركان على موقع التدوين المصغر الخاص بالشبكة الاجتماعية “تويتر” “أهلا وسهلا بكم في نهضة بركان ياسين لبيري”.

وقع نهضة بركان رسميا على ياسين البهيري لمدة 3 مواسم، في صفقة تقدر بنحو 580 مليون سنت مغربي، بحسب موقع Le 360 ​​Sport المغربي.

في الساعات القليلة الماضية، ارتبط ياسين اللحيري بالانضمام إلى صفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي، خلال السوق الصيفي الحالي، لكن الاختلاف في شروط العقد كان عقبة أمام إنهاء الصفقة.

يذكر أن صحيفة “مغرب بيريز” المغربية ذكرت في وقت سابق أن الزمالك أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم مولودية وجدة ياسين العبيري.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن أحد مسؤولي الزمالك اتصل بوكيل اللاعب الذي استطاع معرفة موقفه من الانضمام إلى الفارس الأبيض.