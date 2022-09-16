نهى العمروسي أسعد لحظة فِيْ الزواج هِيْ الطلاق

ووصفت الفنانة نهى العمروسي الزواج بأنه “نظام فاشل” مشيرة إلَّى أن “أسعد لحظة فِيْ الزواج هِيْ الطلاق”.

نهى العمروسي الزواج نظام فاشل

قالت الفنانة المصرية البالغة من العمر 59 عاما، فى ظهُورها فى برنامج “كلام الناس” التليفزيونى مع الإعلامية ياسمين عز، إن “الزواج، خاصة فى مجتمعاتنا الشرقية، نأسف، لأننا نمتلك الكثير من الذكورة، وحقوقنا. الرجل يعتبر أمرا مفروغا منه، أكثر من ستة “.

وأضافت “النساء يظلمن. لأن الرجل مهما كان يحب زوجته يعرفها واحدة أو اثنتين، فإن هذا النظام فاشل ؛ لأن هذا يقلل من قيمة ستة، حتى فِيْ الدراما، عَنّْدما يتحدث الرجل مع زوجته ؛ يقول الحكومة تخاطبني إضافة إلَّى الضرب والسب.

واعتبر العمروسي أن “المجتمع لديه مشكلة فِيْ العلاقات الزوجية، وفِيْ الدوائر أو الآبار بشكل مكر. لا يوجد احترام متبادل وصدق الكذاب جبان؛ لأنه يخاف أن يقول الحَقيْقَة، وأنا لا أقول إن المرأة ضخمة.

وتابع “فِيْ إشكالية العلاقات الزوجية، قبل الزواج كل واحدة تقدم الحلويات، وأول ما يتزوج هُو. لا أحد يهتم، هناك خطأ ما يحدث، خاصة فِيْ المجتمعات الشرقية، وأنا لا أقول أن الغربيين هم ملائكة. لكنهم عَنّْدما يخونون، يقولون، بينما هم أحرار، سامحوا أنفسهم أم لا “.

وفِيْ هذا السياق، اختتمت نهى العمروسي التي قدمت عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية حديثها عَنّْ الزواج بقولها “أسعد لحظة فِيْ الزواج هِيْ الطلاق. هذه حكَمْتي فِيْ مجتمعَنّْا”.

نهى العمروسي سببت لنفسي الكثير من المصائب

وكشفت نهى العمروسي، خلال اللقاء، تفاصيل سجنها، مشيرة إلَّى أنها دخلت السجن ظلما رافضا الدفاع عَنّْ نفسها.

قالت “لا أعرف الأسباب، لكنها كانت تجربة مهمة جدًا وعمقتني، القلم والألم، والظلم الذي تتعرضين له يعمق إنسانيتك، وقلبك مليء بالتجارب، و كَمْا التقيت بأشخاص لم أقابلهم من قبل، ولم يكونوا جميعهم مجرمين، وقد تم إعدام أحدهم وأحببتها كثيرًا وتعاطفت معها “.

وأكدت العمروسي أنها سبق أن صرحت بأنها أساءت إلَّى نفسها ولم يؤذها أحد، وعلقت “لقد جلبت على نفسي الكثير من المصائب. أشعر أن حظي قليلًا فِيْ الحياة، لكني أتحمل وأقبل ما يحدث دائمًا.

وأضافت أنها قبل سجنها كانت تتوقع ما سيحدث لها لدرجة أنها تحدثت إلَّى صديقتها وأخبرتها أنها تأمل فِيْ كتابة بيان بعَنّْوان “اعتقال نهى العمروسي مع مجموعة من الشباب”. . ما حدث بعد شهر من المكالمة.