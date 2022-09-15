نهى العمروسي غلطت بتربية ابنتهِيْ.. وهكذا خرجنا من قضية الفِيْرمونت

كشفت الفنانة المصرية، نهى العمروسي، أنها تمكنت مع ابنتها نازلي من الخروج من القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فِيْرمونت”، لأنهما التفتا إلَّى الله وأعطاهما القوة والنور والحكَمْة. .

وأضاف العمروسي، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أنه كان مخطئا فِيْ تربية ابنته، فهِيْ شخصية مستقلة وتركت حريتها كَمْا تعيشها، وعلق “نشأت بحرية وأنا أختار المهنة التي أريدها.، وقد ربيت ابنتي هكذا، وهِيْ لا تريد الاقتراب من النهاية الوسطى.

وتابع “خرجنا من الأزمة بعون وقوة ربنا ربنا الذي يعطي القوة وربنا فِيْ عونها. كانت فِيْ أزمة قبل أزمة الحال، وقد تحملت الكثير ولكن الحمد لله نحن أقوياء ولدينا قوى وقدرات لا نعرفها ونلجأ إلَّى ربنا القدير لأن بين يديك القوة والنور والحكَمْة.

نهى العمروسي قالت “أخطاء كبيرة لم أقصدها، بالإضافة إلَّى الطريقة التي قلت فِيْها إن موت بابك كان خطأ، وأنا لا أندم على ذلك، لكني أواجه نفسي وأرى إذا كنت مخطئا، سأفعل”. تحقق من نفسي. اعتذر واعتذر “.

كَمْا أشارت الفنانة فِيْ تصريحاتها “أبلغتها بوفاة والدها بطريقة غبية أو على طريقة أم ليس لها خبرة، ولم أخبرها أولاً ثم كَمْ شهر كانت أربع سنوات قديم “. سنوات، وكانت تتدحرج تحت أريكة والدها، فقلت لها أن السماء ارتفعت، وجلست تضحك على ضحك السنين، وهذا ليس طبيعيًا، بالتأكيد ليس مؤشرًا صحيحًا، لذلك اضطررت إلَّى استشارة طبيب نفسي. لكنني لم أفعل ذلك، ولم أرغب فِيْ قول اللامبالاة، لأنني لن أكون قاسياً على نفسي، لكن بعد ذلك علمت أن موته كان له تأثير قوي عليها، وكانت تنظر إليه طوال الوقت و أخبرتني عَنّْدما كانت فِيْ التاسعة من عمرها، لا أصدق أنه مات.

تفاصيل حالة فِيْرمونت

وتجدر الإشارة إلَّى أن قضية فِيْرمونت هِيْ حادثة اغتصاب جماعي يُزعم وقوعها فِيْ أبريل 2014، حيث تم إخضاع فتاة من قبل العديد من الشبان من أبناء الأغنياء والمشاهِيْر، الذين تناوبوا على اغتصابها، وكتابة الأحرف الأولى على جسدها. وتصويرها بعد تخديرها فِيْ فندق فِيْرمونت بوسط القاهرة.

وأعلن مغردون باستخدام هاشتاغ #Vermont_Crime أسماء الشبان المتهمين ونشروا صورهم، مؤكدين أنهم المتهمون بالحادثة، فِيْما قال آخرون بدورهم إن الشبان اغتصبوا 6 فتيات على الأقل وليس واحدة.

وأكدت الضحية التي تعيش خارج البلاد عبر إحدى التدوينات التي كتبتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشباب ابتزوها بالفِيْديو لو تحدثت وكشفت عَنّْ مكان اختبائها لكشفوها.

أعلن محامي فتاة من ولاية فِيْرمونت أن موكلتها حملت نتيجة الاغتصاب وهِيْ تبلغ من العمر 17 عامًا.