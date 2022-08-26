كشفت مدونة الموضة وخبيرة التجميل الكويتية نهى النبيل، أنها التقت مع والدها لأول مرة عَنّْدما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، بسبب تواجده فِيْ مصر، أثناء إقامتها مع والدتها فِيْ الكويت.

قالت نهى نبيل، عَنّْد ظهُورها مع الإعلامية مي العيدان، فِيْ برنامج “Estado de Cuenta” الذي تعرضه الأخيرة على قناتها على اليوتيوب، إنها تحب أرض والدها مصر، لكنها تشعر بالولاء والانتماء. دولة الكويت حيث ولد وترعرع.

وأضاف أن والديه انفصلا عام 1992، ثم حصلت والدته على وثيقة “معاملة الكويتي حتى سن الرشد”، مما أتاح له استكَمْال دراسته فِيْ جامعة الكويت، حيث درس الهندسة وتخرج منها بمرتبة الشرف.

ولفتت إلَّى أنه كان من المقرر أن تحصل على الجنسية الكويتية بعد بلوغها سن الرشد، لكن ذلك لم يحدث، مشيرة إلَّى أنها عانت لسنوات قبل الحصول على الجنسية وكانت “نشطة” فِيْ دعم أبناء المرأة الكويتية. للحصول على حقوقك.

وعَنّْ محاولة البعض الإساءة إليها والاستخفاف بها بدعوتها بـ “المصرية” والتعليق على صورها بكلمة “طعمية”، قالت نهى نبيل إنها تضحك عَنّْدما تقرأ مثل هذه الكلمات، وأن زوجها يحب “تا”. “ميا”.

وأوضحت نهى نبيل أن الذين يخاطبونه مثل هذه الكلمات هم فِيْ الغالب من الجيل الجديد، فِيْما وصف المذيع العيدان ذلك بـ “نقص الأدب”، وأكد نبيل أن لديه ولاء وانتماء قويين للكويت.

قال “عَنّْدما أتزوج كويتية وأعيد أبناء كويتيين”. انا فتاة كويتية. حصلت على الجنسية الكويتية وفق القانون “.

وأشار إلَّى أنه يعاني كثيرا عَنّْدما يعمل مع أشخاص من خارج الكويت بسبب عَنّْصرية البعض، مشيرا إلَّى أنه يريد حقا توضيح صورة الكويتيين البعيدين عَنّْ العَنّْصرية، وأن قلبه يحترق عَنّْدما يستمع لمن يبتعد عَنّْ العَنّْصرية. يقولون إن الكويت هِيْ سابع دولة فِيْ العالم تنتشر فِيْها العَنّْصرية.

وكانت مصممة الأزياء الكويتية قد تعرضت فِيْ وقت سابق لهجوم شديد من زميلتها الفنانة فاطمة الطباخ، بعد أن ظهرت فِيْ مقطع عبر حسابها “تيك توك” وهِيْ تتمايل على إيقاع أغنية “للحبيب المستقبلي”. . أنت تأتي لتتزوج سرا “، انتشر من خلال التطبيق.

ظهرت نهى نبيل فِيْ بيجامةها، ممسكة بمشط كَمْيكروفون، وتخفِيْ عينيها بنظارات شمسية سوداء كبيرة، وعلقت “إنها الساعة الرابعة صباحًا بعد أن نام أطفالي ووالدهم”.