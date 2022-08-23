نهى نبيل تعلن إصابتها بقرحة.. ومعاناة زوجها من ورم حميد

صدمت النجمة الكويتية على مواقع التواصل الاجتماعي نهى نبيل وأقلق متابعيها بعد إعلان إصابتها بقرحة فِيْ المعدة، مضيفة أن زوجها إبراهِيْم خليل مصاب بورم حميد فِيْ القولون.

وذهبت نهى نبيل بمفردها على تطبيق “سناب شات” لنشر الخبر الصادم، حيث نشرت صورة للطبيب وهِيْ داخل المستشفى، وعلقت “هل الطبيب

وأضاف أنه يعطي تفاصيل أكثر عَنّْ الحالة المرضية ومستعد لتهدئة المريض وعدم توتيره، بالإضافة إلَّى الإجابة على جميع الأسئلة.

بعد ساعات من نشر الخبر، قررت الإجابة على أسئلة متابعيها بخصوص حالتها الصحية، وعَنّْدما سألها أحد المتابعين عَنّْ تجربة التنظير التي مرت بها، طمأنتها بقولها “تسهِيْلات واسعة من المديح ولا نهاية لها”. الألم طبيعي إن شاء الله ”.

وبخصوص حالة زوجها، أوضحت أن حالته ليست مقلقة، حيث أن الورم وراثي، وعليه أن يخضع لفحوصات دورية للتأكد من عدم ظهُوره مرة أخرى، فتكون فحوصاته كل خمس سنوات، ثم كل 10 سنوات.

وأشارت نبيل إلَّى أن الطبيب طلب منها الامتناع عَنّْ شرب القهُوة والشاي والليمون والقهُوة، الأمر الذي أغضبها.

طلبت الفاشية من متابعيها عدم الصمت فِيْ مواجهة أي عرض أو ألم يشعرون به، مبينة أنه من بين أعراض الحموضة عسر الهضم، آلام فِيْ البطن، إمساك أو إسهال مزمن، زيادة مفاجئة فِيْ الوزن، غثيان، انتفاخ البطن، حرقة وألم. بعد تناول البهارات. .

طلب منهم عدم الاكتفاء بتناول الحبوب لتغليف بطونهم، أو شرب النعَنّْاع.

وطمأنت نبيل متابعيها على صحتها بعد خضوعها للتنظير، ونشرت صورة لها من داخل السيارة، مشيرة إلَّى أنها كانت بصدد تصوير إعلان تجاري، وكتبت ثقتي بالله سهلة …

فِيْ وقت سابق تعرضت نهى لمشكلة صحية، واضطرت للذهاب إلَّى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتها، وكشفت بقولها “أعاني من ألم فِيْ جسدي ودرجة حرارتي مرتفعة. حيوية وخافضة للحرارة، لكن جسدي مكسور وواسع “.

وأكد نبيل أنه سيكشف لمتابعيه سبب الانزعاج الذي مر به فِيْ وقت لاحق، عَنّْدما يشعر بتحسن ويعرف تفاصيل ما يحدث.