نوادر اشعب المضحكة جدا

حكايات أشهب المضحكة للغاية – يتجدد لقاءنا بأحدث وأروع القصص التي نسعى دائمًا لتقديمها لك في مختلف المجالات لإرضاء جميع الأذواق والرغبات، واليوم بقصة مضحكة لنقرأ معًا قصة رئيس الطفيلي أشهر الحكايات والنوادر من بين القصص المضحكة التي نريد أن ننشرها لكم ..

حكايات أشعب المضحكة جداً نسبت طفيليات في التراث العربي إلى الدمية الطفيلي.

والطفيليات، هم، الذين يتدفقون على الطاولات، دون دعوة، والذين يحتشدون في الأعياد دون أن يرغب الناس في ذلك.

روايتهم في هذا هي سماكة جلد الوجه، وبرودة الدم، ونبذ الكبرياء وهجر الكرامة.

لا، لا يوبخون، ولا ينزعجون من الخيانة، ولا يتأذون من الذل، ولا يتأذون من الاستخفاف أو الازدراء.

قال مؤسس الطائفة الطفيلية، راسخًا في أصولها، ورسو دستورها

إذا دخل أحدكم حفل زفاف، فلا تبتعد عن المشتبه به، وعليه أن يختار أفضل الأماكن في التجمعات، وإذا دخل في حفل زفاف فليذهب ولا تنظر في عيون الناس، حتى يعتقد أهل المرأة أنه من عائلة الرجل وتعتقد أسرة الرجل أنه من عائلة المرأة. أخبره بل تتأرجح بين النصيحة والإثبات !!

انتهى الأمر، ثرثرة طفيلية.

أفضل الآفات

وقال ليس في الأرض عصا أكثر كرامة من ثلاثة، عصا موسى، وعصا منبر الخليفة المسلم، وخليفة الطعام.

ومن أعيان بني طفيل، وهو أبو الأرنين الطفيلي، نقش على خاتمه شر سوء الحظ.

إذا انتظرت أو انتظرت حتى يتم تفويضك أو إرسالك إليك أو دعوتك.

قال أخذت البيوت ليدخلها، ووضعت الموائد ليأكل، ولم أحمل هدية حتى انتظرت الدعوة، والحشمة قطيعة، والصب رباط، ودعينا لنصل إلى هؤلاء. الذي قطعنا، وأعطي لمن حرمنا، فغنى قائلاً

كل يوم أتجول في المنزل

شم رائحة العدو، شم رائحة الذباب

إذن ما رأيته، آثار زواج

أو تدخين أو دعوة الأصدقاء

أنا لم أعرج دون التطفل على الخوف

طعن الباب أو ركله

قلل من دخله

غير مصرح به أو متردد

ألف شخص على الرغم من رؤيتي

كل ما فعلوه هو إنهاء العقوبة

أحد أشهر الطفيليات هو الجشع

سئل ذات مرة ما هو أعظم تساهل لك، فقال لم أر شخصين يتحدثان، لكني اعتقدت أنهما كانا يأمرانني بصلة.

وأشعب رمز الجشع في التراث العربي.

مر أشعب برجل يصنع طبق فقال له طلبت من الله أن يكبرها. يقول الصانع وماذا تعمل بها قال لعل صاحبه يعطيني طعاما. مع ذلك!!”

تفاوض مع رجل يبيع الأقواس، فقال له القوس دينار، فقال أصاب

والله لو رميت عصفورا في السماء وسقط بين رغيفين لما دفعت دينارا مقابل ذلك !!

ومن نكاتهم أننا سألنا طفيلياً اثنين من اثنين كم هو، وقال أربعة أرغفة! اشتم أحدهم رائحة الطعام في أهل البيت فوجدهم يغلقون الباب بدونه، فتسلق السور ونزل عليهم قائلاً منعتني من الأرض، جئت إليك من السماء!

ومن نكاتهم أن أحدهم رأى جماعة تأكل وجلست معهم بغير علم، فوبخوه.

هل تعرف اي منا !

وأشار إلى الطعام وقال ذلك !!

أما أكثرهم يأسًا في تطبيق الدستور الطفيلي، فقد اقتحم الطاولة مع مجموعة وقال في خجل وخداع، ماذا تأكل قالوا نأكل السم. قال الحياة بعدك حرمت !!

قال المطرب إبراهيم الموصلي في طفيلي إنه كان يرافقها

نعم، نديم، نديم، لا يكلفني شيئًا

ذبح الدجاج وليس ذبح الدجاج اللاحم

يكفي له لونان من الكوخ والعدس

وإذا أراد زيتون بالبطاطس المهروسة

والبلطجية نوع من المماطلة.

احدهم قال

نحن شعب، إذا تم استدعاءنا فسنجيب

ومتى ننسى

اتصل بنا علنا ​​وفاتنا

فجاء إلينا ولم يجدنا الرسول

قال آخر

اتصلت بنفسي عندما لم تدعوني

الحمد لي وليس لك في الدعوة

كان أفضل من أي وقت مضى

رفاته تدعو إلى الكآبة

نوادر الشباب المضحكة جدا وقصصهم

نزل رجل عجوز وشاب إلى الريف. الشيخ العجوز ليس لديه أسنان. أما الشاب فهو يأكل الحبة الوحيدة التي يصنعونها. ثم يجلس ويتحدث إلى الشيخ عن صديقته ويبكي من أجل الحب، واسم الصبي جعفر، على حد قول الشيخ.

رفعني من جعفر من جعفر

يدفع سجلي ثم يبكي على جمل

أخبرتها أنه إذا أمسكك الحب فلن تتوب

نحن سمينون وننسى الشغف وكثافة الأكل

فأجابه الشاب قائلاً

إذا كان لدي طعام في معدتي، فقد ذكرت ذلك

وإذا كنت جائعًا في أي وقت مضى، فلن أذكره

ويزداد حبي إذا ملأته بالتجديد

وإذا جاع فقد اختفى من قلبي وأفكارهم في رعاية حكاية أن أحدهم كان يحب فتاة وأظهر لها شدة الحب والعاطفة حتى طلبت منه في يوم من الأيام أن يقرضه نصف درهم وانقطع عنها. فقالت لقد فعلت ذلك من أجل الخوف الذي فيك، قال اشربه من أجل الجشع الذي فيك، وإذا انتهى جشعك انتهى خوفي، قال الآيات.

استرجع كلمتي

وأعطيني كل شيء

قد يكون قلبي من بعدك

أحب من تريد من بعدي

لدي فقط

أنا أحب من يحب المال

قيل للشعب

قال النشيش المقلي ما هو أفضل ترنيمة

يقصد صوت الطعام المقلي

قيل ما هو أفضل وقت

قال إذا كان لديك أي شيء مفيد

ولديه هذين المنزلين المشهورين

ألم تخبرني بالأخبار

جاء في وقت صعب

كان الحب في القلب

فحب في البطن !!

نوادر أشعب المضحكة جدا قال هشام الأخضي

الكبش لرجل أراد السفر. كل شركة لديها كلب يشاركها في فائض المخصصات. إذا كنت لا تستطيع أن تكون الكلب الرفيق، فافعل ذلك !!

إنه جزء صغير من قصة التطفل والفجور في التراث العربي.

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أما في الوقت الحاضر، فلديهم أيضًا أخبارهم وقصصهم الخاصة.

ولعل أولئك الذين يأتون إلى الأعراس ببرقعهم الذي لا يعرفه أحد ولا يعرفه هم امتداد لهذه الفئة، فهل يمكننا تأريخهم والكتابة عنهم بالاسم كما كتب أسلافهم بالطبع مستحيل.