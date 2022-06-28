نوادر جحا الأحمق

حكايات جحا – كلنا نحب الضحك والاستمتاع، لأن الضحك يزيل الطاقة السلبية من أجسادنا، والضحك يقوي عضلة القلب، وينصح الأطباء بأهمية الحفاظ على البشرة ونضارتها من التجاعيد. جحا الابله حالات فكاهية مضحكة جدا في جحا.

قصص جحا

المركز الأول

ورث جحا نصف المنزل الذي يسكن فيه من والده، جلس يفكر، ثم قام مرة واحدة، وقال لزوجته إنني سأبيع نصف المنزل الذي ورثته يا سيدتي. جحا

يقول جحا أبيع هذا النصف وأشتري النصف الآخر بثمنه، ويصبح البيت كله لي زوجتي.

المركز الثاني

فقد جحا مرة حماراً، فصفق وكبر وقال الحمد لله، الحمد لله. .

الوظيفة الثالثة

صورة معبرة

وذات يوم سأل ابن جحا جحا فقال أيهما أنفع أبًا أم الشمس أم القمر فكر جحا قليلا ثم نظر إلى الابن قائلًا “القمر أفضل يا بني، لأن القمر يظهر في الليل والعالم مظلم، لكن الشمس تظهر في النهار وتشرق من الأرض. ».

المركز الرابع

كان جحا واقفًا أمام بئر ليلًا ورأى انعكاس القمر على صفحة الماء، فظن أن القمر يسقط في البئر ويغرق، فأسرع ورأى أحضر حبلًا به خطاف إلى أنقذه من الغرق، ويقول إنني سأخرج القمر، وأعلق الحبل بحجر كبير.

قال بصوت عال، يا مون، أمسك الحبل واترك الحجر، وسحب الحبل بكل قوته دون جدوى. وفجأة انقطع الحبل وسقط جحا على ظهره وفي تلك اللحظة.

رأى جحا القمر في السماء وقال الحمد لله أنقذت ذلك الفقير من الغرق.

آخر 5

أرادت روح جحا أن تأكل أسياخًا. لقد اشترى بالفعل نصف كيلو من اللحم وسأل أحد الطهاة كيف يصنع الأسياخ. كتب لها ورقة توضح الطريقة بالتفصيل. أمسك الورقة بيد وأخرى. لحم، وأخذ سيرة ذاتية من بيته إلى بيته بينما كان يحلم بتناول الطعام.

الذي قفز عليه فجأة صقر مزق اللحم منه وطار به إلى الفضاء، نظر إليه بغضب شديد ثم ابتسم وذهب يلوح بالورقة إليه وقال إنني أخذت اللحم، سخيفة، لكن الكباب الورقة هي معي فماذا ستفعل باللحم بدون الورق.

آخر 6

دفن جحا كل أمواله في الصحراء، وبعد أيام عاد ليخرجها، لكنه لم يجد مكانًا، وبينما كان أيضًا صديقًا ذات مرة وسأل عما تفعله، جحا.

قال دفنت في هذه الصحراء كل أموالي ولم أجدها قالوا له كيف تضع عليها علامات حتى تعرف أين المال

Juha leur répondit en disant ” Je l’ai fait. Je lui ai appris un nuage blanc dans le ciel qui était là quand j’ai enterré l’argent, mais je ne le trouve pas et je ne sais pas où il est allé يوم.

الموضع 7

في أحد الأيام، تجمع أطفال الحي أمام منزل جحا. اجتمع العديد من الأطفال حول المنزل، وأخرج جحا فيلمًا وأراد تشتيت انتباههم.

قال لهم هل تعلمون أن شيخ البلاد أعد للناس وليمة كبيرة من اللحوم والحلويات، فيها كل أنواع المسرات والأطايب من المشاوي والحشوات والحلويات.

فركض الأطفال مسرعين لتناول العيد، وفكر جحا في الأمر، وإذا كان صحيحًا، فقد ذهب سريعًا ليلحق بهم ويأكل العيد.

الموضع 8

اشترى جحا كيس دقيق وطلب من أحد الحمالين اصطحابه إلى المنزل مقابل 5 ريالات. قال لها “ذكرني إذا نسيت وأدرت ظهري.”

أشتري الأشياء وأمسك بك، لكن الحمال أخذ كيس الطحين وهرب به، وبعد أيام رأى جحا نفس العتال في السوق، فهرب جحا واختبأ.

وسأله بعض أصحابه عن سبب اختبائك، فقال جحا أخشى أن يراني إذا رآني سيحاسبني على حمل الحقيبة.

تمديد 9

ذات يوم سألوا جحا قائلين من أنت وأخوك الأكبر من جحا أجاب “أنا أكبر من أخي بسنة، لكن العام المقبل سنكون أنا وهو في نفس العمر”.

حكايات جحا لو فو الموضع 10

طار قميص جحا من حبل الغسيل إلى الشارع، فكانت تبكي وتصرخ وهي تنظر إلى القميص، وسألها الناس عن سبب بكائها الشديد.

حتى يسقط القميص في الشارع، ذهبت لأحصل عليه، فرد عليهم جحا، وإذا كنت داخل قميص، فسأكون ميتًا الآن.