نواف العابد أهدرنا فرص كثيرة.. أطمح للمشاركة فِيْ المونديال

أعرب نواف العبد نجم نادي الشباب، عَنّْ سعادته بفوز فريقه اليوم على العدالة بهدف لم يرد عليه، فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022 -2023.

وتغلب نادي الشباب على مضيفه العدالة بهدف دون رد فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.

وقال العبد فِيْ تصريحات متلفزة عقب المباراة “كنا نرجح أن نسجل بأكثر من هدف، مع كل الاحترام لنادي العدالة”.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

وردا على سؤال حول عودته للمشاركة مع الأخضر فِيْ المونديال قال العبد “بإذن الله يستطيع رفع اسم الأخضر فِيْ المونديال”.

ورفع الشباب رصيده إلَّى 12 نقطة فِيْ المركز الأول، فِيْما تجمد رصيد العدالة عَنّْد نقطة واحدة فِيْ المركز الخامس عشر فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي.

اقرأ أيضا …

حَقيْقَة رفض عقود النصر فِيْ قضية الحمد الله الدولية