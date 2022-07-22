نوال الزغبي تدعم المرأة فِيْ “حفلة” وتهديها لشيرين.. وهِيْفاء وهبي تتفاعل

طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مؤخرًا، أغنيتها الموسيقية المصورة “Party” والتي حصدت أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة عبر قناتها على اليوتيوب.

هذه هِيْ المرة الأولى التي ترسل فِيْها النجمة الذهبية رسالة واضحة وصريحة إلَّى النساء، تدعوهن للتغلب على آلامهن العاطفِيْة ومشاكل الانفصال، وبدء حياة سعيدة.

تبدأ الأغنية، بشكاوى مختلفة من النساء على رجالهن، تتهمه إحداهن بخيانتها وأخرى بضربها وتعذيبها، ثم تدخل نوال كلمات أغنيتها التي تقول هذا ما أتمناه، لقد فعلت من أجله. فترة.”

وعبر عدد كبير من محبي نوال عَنّْ سعادتهم بالأغنية التي تهدف إلَّى توجيه رسالة لكل النساء اللاتي يتعرضن للضرب أو يواجهن مشاكل زوجية مثل الخيانة والغش والطلاق.

وفور إطلاق العمل الجديد، أهدت النجمة الذهبية أغنيتها لصديقتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي خرجت مؤخرًا لاتهام زوجها السابق حسام حبيب بالضرب والاعتداء عليها.

كَمْا بعثت الفنانة اللبنانية هِيْفاء وهبي برسالة مباركة لزميلتها نوال الزغبي كتبت فِيْها “متألق وحلوة كالعادة”. تهانينا الاغنية و الكليب جميلان.

أجابت نوال “هِيْفاء هِيْ القمر وهِيْ أحلى من القمر. شكرا جزيلا حبيبي”. .

أما صديقتها الفنانة ماغي بو غصن فقالت “كَمْ أنت جميلة الأغنية وهذه الرسالة الحلوة”.

من ناحية أخرى، ظهرت نوال الزغبي فِيْ الكليب بأربع إطلالات مختلفة، أولها كان تصميم أبيض بلا أكَمْام وفتحة ساق طويلة، فِيْ هذا الإطلالة تبنت مظهر الشعر القصير والنظارات، وكأنها كانت جميلة. طبيب نفساني يستمتع بمشاكل زبائنه.

فِيْ الإطلالة الثانية، تبنت فستانًا طويلًا ورديًا لامعًا، مع مكياج وردي، وفِيْ الإطلالة الثالثة اختارت فستانًا مطرزًا باللون الأخضر الفاتح، وفِيْ الإطلالة الأخيرة ظهرت النجمة الذهبية بكتلة غير رسمية من الجلد الزيتي اللون. سروال قصير أصفر مطرز بالورود والريش بنفسجي.

وأشاد الجمهُور بظهُور نوال فِيْ الكليب، مشيرين إلَّى أنها تعرف بالضبط ما يبدو جيدًا عليها، فِيْما قال آخرون إن نوال “كبرت كلما أصبحت أحلى” حيث بدت شابة ومليئة بالطاقة الإيجابية.