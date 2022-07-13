نوال الزغبي ترقص فِيْ عيد ميلادها بحضور ماغي بو غصن وجمال سنان

تواصل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الاحتفال بعيد ميلادها الـ 51، الذي صادف فِيْ 28 حزيران / يونيو، ووثقت أجواء هذه المناسبة السعيدة وهِيْ ترقص وتغني بحضور صديقاتها ومنهن الفنانة ماغي بو غصن، وزوجها المنتج جمال. سنان.

ونشر الزغبي مقطع فِيْديو عبر صفحته على إنستجرام يعكس جانبًا من احتفاله بعيد ميلاده، وعلق عليه قائلاً “شكرًا لكَمْ يا رفاق على الاحتفال الجميل. أحبك جميعًا. شكرًا ماغي بو غصن على جعل عيد ميلادي مميزًا. “عيد ميلاد”.

من جهتها ردت ماجي برسالة لصديقتها تقول لها “لك عمرك طويل وسعادة ونجومية ترافقك يا أختي وصديقي والحب هُو كل شيء نونائي”. لنوال الزغبي لتعود وترد “أنت محبة نهاية العمر”.

استمرت ماجي ونوال فِيْ المغازلة والثناء على بعضهما البعض، بعد أن نشرت بطلة مسلسل “To Death” مقطع فِيْديو آخر يوثق جانبًا من حفلة عيد ميلاد صديقتها عبر حسابها على Instagram، وأرفقته بتعليق على الشخص الذي قال “أنا أحبك … عيد ميلاد سعيد متأخر لصديقي الجميل نوال الزغبي “، للإجابة على السؤال الأخير” أحبك لإنقاذ العالم “.

النجمتان اللبنانيتان معروفتان فِيْ الوسط الفني بعلاقة صداقة وقرابة قوية، وغالبًا ما يشيدان بعضهما البعض فِيْ تصريحاتهما التلفزيونية فِيْ عدة مناسبات، وقالت ماغي بو غصن قبل أشهر قليلة إنها تحب الممثلة كثيرًا. . نوال الزغبي تدخل مجال التمثيل وتخاطبها قائلة “نحب أن نراك فِيْ الدراما، وأنت فنانة، يمكنك تجسيد الأدوار، ولديك مرارة ممثل. جرب التمثيل وسيحبك العالم وأنا متأكد من أنك ستحاول مرة أخرى “.

كَمْا أعربت نوال عَنّْ أفكارها حول التمثيل فِيْ أبريل الماضي، قائلة إنه كان من المفترض أن تظهر فِيْ حلقات مسلسل “To Death 2” مع النجمة ماغي بو غصن، واتفقت معها على الظهُور كضيف شرف فِيْ مرحلتين. الحلقات، وقد تأثرت كثيرًا بدورها ومشاركتها فِيْ المسلسل، لكنه كان مترددًا للغاية وذهب للعمل فِيْ اللحظات الأخيرة.

أشارت نوال إلَّى أنها لا تستبعد دخول مجال التمثيل، وإذا قرر ذلك فسيختار الفنان المصري أحمد زاهر للمشاركة فِيْ مسرحية، لأنه يحبه كثيرًا ويعتبره ممثله المفضل ويتابعه. له. كل أعماله.

يشار إلَّى أن نوال الزغبي تلقت قبل أيام تهنئة ومباركة بعيد ميلادها من نانسي عجرم ووليد توفِيْق ومايا دياب والصحفِيْة نيشان وغيرهم.