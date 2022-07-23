نوال الزغبي تسخر.. وفادي حداد يرد على انتقاد أغنية “حفلة”

سخرت الفنانة نوال الزغبي من التعليقات التي أشارت إلَّى أن جمهُور نانسي عجرم كان يحاول التقليل من شأن وانتقاد مقطعها الجديد “الحفلة الموسيقية” الذي أطلقته مؤخرًا، وأثار تفاعلًا بين المعجبين.

وعلق الزغبي على تغريدة اتهمت فِيْها محبي عجرم بمحاولة انتقادها، قائلة “يا إلهِيْ، لطالما قالوا إن تويتر ليس للأطفال، بل للكبار”. كانت التغريدة مصحوبة برمز تعبيري مبتسم.

وتغريدة علقت عليها النجمة الذهبية تقول معجبو نانسي عجرم مشغولون، لقد غادروا للتو، كَيْفَ تريد أن تنتقد أعمال نوال الزغبي يعَنّْي ابق معي .. مشغول معي! بارك الله فِيْك روحي … كوني طيبة وركز مع الزغبي 100٪ 🤣🤣 “.

وقال فِيْ تغريدة ثانية “نونا، أطلب منك تدخلًا سريعًا، من فضلك. نحن لا نتحدث عَنّْك، لكن ليس مرة اتصلنا نانسي لتمرض. أطلب منك أن تأخذ حقك فِيْ القانون، وطالما أن نانسي لا تتخلى عَنّْ الموضوع، أعَنّْي أنها تشارك. أرجوكَمْ تصرفوا بنفسك “.

فأجابت نوال الزغبي “اللهم إبعاد أولاد الحرام عَنّْا ما هذا وما هُو .. الله أكبر.”

واتهمت الزغبي بسرقة أغنيتها الجديدة “بارتي” من بائع آيس كريم تركي، واستخدمت مشهدًا من مقطع سابق لويتني هِيْوستن، وأن العمل الجديد تم إعداده بسرعة ولا يتضمن أي احتراف فِيْ العمل.

لكن مدير الأغنية فادي حداد رد على هذه الاتهامات بقوله “الفن فوق الأخلاق والتواضع والنفسية الحلوة”.

بينما كتب أحد المعلقين من محبي إليسا إلَّى النجمة الذهبية ومحبيها كل الحب والنجاح والاحترام لكَمْ لأغنية دهب صافِيْ #Party Yalla Party ألف عذر لك # نوال_الزغبي. “

وتحدثت متابعة عَنّْ فكرة أغنية “Party” قائلة “#Party هِيْ النسخة“ الذهبية ”سأعيش… رسالة تمكين اجتماعي للنساء بفرح حازم… نهايتنا جديدة فقط البدايات إذا كنت تؤمن بنفسك “. بنفسك، وأنك لا تستطيع أن تخسر شيئًا لم تكتسبه بالفعل. كرامتك وحالتك … غنية. أحلى عذراء احتفال، و # نوال_الزغبي خير مثال. من العام

الأغنية من كلمات هاني سارو، ألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري.

يقول كلماته “ستبكي، تستمتع بشبابك .. قبّل يدك فتظهر .. غدًا سيبكي غيابك .. من الفجر إلَّى الفجر.