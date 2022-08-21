وعبرت الفنانة نوال الزغبي عَنّْ سعادتها بتفاعل الجمهُور مع حفلها الغنائي، مشيرة إلَّى أن لبنان رغم كل المآسي أصر على الخروج من أزماته.

فوجئت الزغبي، فِيْ حديث لـ “العرب اليوم”، بالهجوم الذي تعرضت له بسبب حفلها فِيْ الملهى، حيث وصفوا هذه الساحة الليلية بأنها ملهى، وعلقوا بقولهم “يا ليتني يمكن أن يخبرك أنهم أحبوا، لأنني أعرف ما تعَنّْيه الملهى، وفقًا لما سمعته، فقد سُكروا جميعًا لفترة طويلة، يا له من عار، ليس الأمر كذلك أن تكون محاربًا، لكن كلما قاتلوا معي أكثر، كلما أصبحوا أقوى.

وأبدت الفنانة اللبنانية استعدادها لإحياء حفلات فِيْ لبنان تتخلى من خلالها عَنّْ راتبها لصالح الجمعيات التي تحتاجه بالفعل، مؤكدة أنها تدعم فكرة تنشيط السياحة فِيْ بلدها.

وأكدت أنها كامرأة تعلمت الكثير من دروس الحياة. الأمر الذي ساعدها فِيْ تقديم النصائح للناس، قائلة إن “أغنية” الحفلة “فكرة فريدة تختلف تمامًا عَنّْ الأغاني الشعبية هذه الأيام”.

فِيْ غضون ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فِيْديو للفنانين نوال الزغبي وسيرين عبد النور، فِيْ حفل خاص، وهما يرقصان بفرح وانسجام.

ظهرت نوال الزغبي وهِيْ تغني إلَّى جانب سيرين عبد النور، وفِيْ فِيْديو آخر ظهرت الأخيرة أثناء تصوير فِيْديو لنوال الزغبي.