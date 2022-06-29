نوال الزغبي كتير ناس موجودين بحياتي بس بالحَقيْقَة بعاد

احتفل نجوم الفن والمشاهِيْر بعيد ميلاد النجمة اللبنانية نوال الزغبي الحادية والخمسين، حيث تلقت الفنانة رسائل مباركة عديدة لها فِيْ هذه المناسبة السعيدة، آملين أن يستمر تألقها فِيْ مهنتها.

وكتبت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن “كل عام وأنتم أحلى، كل عام تكونين نجمة ذهبية حلوة وأطيب قلب. أحلى وأطيب وأخلص قلب من وفاة فِيْكي”.

وعلق الصحفِيْ نيشان بقوله “قدرك أن يذكر اسمك بأصوات ترفع قيمة فن الغناء اللبناني، أما بالنسبة لقلبك الذهبي، فهُو يحتل مكانة مشرقة فِيْ قلبي. عزيزتي نوال! “

قال الفنان وليد توفِيْق “أتمنى لك مائة للنجمة التي تشع الجمال والحب والفن. ولت كل سنينك يا نوال العزيزة على قلبي”.

كَمْا تفاعلت الفنانة مايا دياب وهنأت نوال الزغبي قائلة “عقبال المية نجمة ذهبية تنبض بالحياة وتعطي فنًا حلوًا وصورة مشرقة للبنان”.

وكتبت الفنانة نانسي عجرم “أتمنى لكَمْ مائة نوال، وأتمنى أن تجلب لكَمْ السنوات القادمة كل التوفِيْق والنجاح، لأنها ستبارككَمْ ❤️”.

ردت نوال الزغبي على جميع الرسائل الواردة من الفنانين وتبادلتهم بنفس الحب، حيث تمنت لها ما تمنوا لها، كَمْا شكرت العديد من معجبيها الذين أرسلوا لها حبهم عبر حسابها على تويتر.

كتب له أحد معجبيه “نجم كبير ومحترم ومحبوب. # نوال_الزغبي أجمل من الأقوال التي تليها. عيدك هُو الحب والابتسامة ورائحة الفن الجميل، مع كل سنواتك التي قدمتها لنا أجمل واليوم تعطينا أكثر المحبة. سيعود إليك بصحة جيدة ونجاح مستمر. كل عام وأنت معَنّْا، أحبك كثيرا “.

ردت النجمة اللبنانية “كثير من الناس حاضرون فِيْ حياتي، لكن فِيْ الحَقيْقَة أنا بعيد! والله قد لا نلتقي ولو لمرة واحدة لكننا اصبحنا اقارب واصدقاء “.

فِيْ غضون؛ تستعد نوال الزغبي لأغنية جديدة بعَنّْوان “الحفلة” والتي ستصدر فِيْ صيف 2022.

انتهى الزغبي مؤخرًا من تصوير مقطع فِيْديو مع المخرج فادي حداد، وكان الجمهُور حريصًا على الأغنية الجديدة والأولى فِيْ موسم الصيف، وقد أطلق مؤخرًا عدة مشاهد من الكليب، عقب أحدث أعماله الغنائية هذا العام على كليب “ليس باجي على بالك” الذي قدمه قبل 3 شهُور.