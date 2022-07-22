نوال الكويتية سفِيْرة لـ”سپوتيفاي إيكوال” وصورة لها بـ”نيويورك تايمز سكوير”

اختارت Spotify الفنانة الخليجية نوال الكويتي سفِيْرة لـ EQUAL Arabia لشهر يوليو، لمواصلة تزويد الفنانين العرب بمنصة للاستماع إليهم إقليمياً وعالمياً.

علقت لوحة عملاقة لنوال فِيْ “نيويورك تايمز سكوير”، نشرتها الفنانة الكويتية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عَنّْ سعادتها الكبيرة بهذه الانتخابات.

ظهرت نوال أيضًا على غلاف قائمة تشغيل EQUAL Arabia، وذلك لتسليط الضوء على أغنيتها والترويج لها.

وعلقت “جلف جيتار” على الصورة قائلة “أنا سعيد جدًا باختياري سفِيْراً لـ (سبوتيفِيْ إيكوال) لشهر يوليو، فهِيْ مساحة مخصصة لإبراز الفنانين العرب وموسيقاهم الرائعة والملهمة. التي أتمنى أن تصل إلَّى كل مستمعي العالم “.

وتابعت نوال “النساء بطبيعتهن قويات ولطيفات وشغوفات ومبدعات. لطالما كنت وسأستمر فِيْ دعم وتمكين المرأة فِيْ مختلف المجالات. كَمْا أنني فخورة بأن أكون أول فنانة خليجية تتعاون مع (Spotify Equal) . “

حظي منشور نوال بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بإنتاجها الفني وأهمية الأعمال التي قدمها خلال مسيرته الفنية، متمنين له مزيدًا من التوفِيْق والنجاح.

على جانبك؛ هنأت الفنانة السورية أصالة، الفنانة الكويتية نوال، على اختيارها سفِيْرة لـ Lacoal Spotify، عبر حسابها على تويتر.

وقالت أصالة فِيْ تدوينة “أفضل ممثلة للمرأة هِيْ أناقتك، بساطتك، شغفك، موهبتك، تفكيرك، لطفك يا حبيبتي”.

وكانت نوال قد نشرت قبل أيام أحدث أغنية لأصالة نصري “غلبان” تشيد بها وتهنئها على طرح الأغنية ووصفها بالمبدعة الحبيبة التي دائما ما تكون قريبة من القلوب والأذنين.

بالعودة إلَّى Spotify Equal، إنها قائمة تشغيل تسلط الضوء على منشئات من جميع أنحاء العالم، كجزء من برنامج EQUAL Arabia.

تُعرّف المنصة العالمية نفسها على أنها التي تتيح لك العثور على الموسيقى أو البودكاست المناسب لكل لحظة، بطريقة بسيطة للغاية، سواء على هاتفك المحمول أو الكَمْبيوتر أو الجهاز اللوحي أو أكثر، وتقدم جميع خدماتها مجانًا.

يشار إلَّى أن نوال الكويتية أقامت مؤخرا عدة حفلات، منها موسم الرياض فِيْ الواحة، وأخرى فِيْ رأس السنة الميلادية فِيْ العاصمة السعودية، بمشاركة نخبة النجوم، إضافة إلَّى أغنية “فِيْ حب الكويت” مع. نجوم الغناء والتمثيل، وليلة خاصة لها بعَنّْوان “نوال الآن”.