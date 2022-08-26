نورا رحال ظرفِيْ الصحي كان صعبا.. وهكذا أتعامل مع التعليقات السلبية

وأوضحت الفنانة السورية نورا رحال، أنها تغلبت على مشكلة صحية صعبة مرت بها، واعتبرتها تجربة قاسية وغير عادية.

قالت نورا فِيْ لقائها مع العرب اليوم إنها علمت أنه لا يوجد شيء ثابت فِيْ الحياة وأن الشخص يجب أن يتكَيْفَ مع الظروف التي يمر بها، سواء كان ذلك حزنًا أو فرحًا، لأنه لا شيء يدوم أو يستمر، وتعلمت أيضًا كَيْفَ أنه شخص يواجه أي حدث أو مفاجأة فِيْ حياته بالعقل والحكَمْة .. ضمن إمكانياته.

وكشفت رحال، خلال مقابلة مع العرب اليوم، أن أجمل ذكرى فِيْ حياتها هِيْ ولادة أطفالها، بينما تأمل مهنيا أن تلعب دور المرأة العصرية.

وأكدت نورا أنها شخص لا تظهر إلا غضبها مع المقربين منها، وتحاول جاهدة عدم الوصول لمرحلة الغضب، لأنها تتفهم وتقبل الطرف الآخر، ويمكنها أن تلجأ إلَّى الصراخ أو الصراخ. عَنّْدما تجد نفسها غير قادرة على إيجاد حل.

أكدت نورا أن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي ليست جيدة تمامًا، وإذا استفزها أحدهم بتعليقات مسيئة، واتبع أسلوبًا وقحًا، فإنها تحذف التعليق، وتتعامل مع التعليقات السيئة بعين الاعتبار، وتعتبر أن الشخص الذي يكتبها. التعليقات قد يكون لها مشكلة نفسية.

وفِيْ الختام أشارت نورا إلَّى أن الأغنية التي أثرت عليها أكثر من غيرها على المدى الطويل كانت أغنية “لا تضع صبري تحت الاختبار” والتي تزامنت مع فترة انفصالها عَنّْ زوجها وهِيْ راضية عَنّْها. الأقارب والأقارب. .