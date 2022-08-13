نورة الثميري تيك توك أثر بشكل سلبي على معدلات القراءة

أكدت المديرة التنفيذية لجمعية شارك للأبحاث والدراسات د.

فيديو | المدير التنفيذي لجمعية شارك للبحوث والدراسات د. نورة الثميري منصة تيك توك تأثرت سلبًا بمعدلات القراءة وأكثر مستخدمي تويتر قراءة # program_120#الإخبارية pic.twitter.com/UyQLU3Uyfz

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 13 أغسطس 2022

لينكد إن وتويتر

وأضاف الثميري، في حديثه لقناة الإخبارية، السبت، أن منصتي لينكد إن وتويتر تحتويان على ملخصات للكتب والأشياء المتعلقة بالقراءة، مشيرا إلى أن هذه المنصات بها نصائح ودوافع للقراءة.

ثقافة متنوعة

واصلت القول إن الثقافة ليست فقط في القراءة لأن هناك اهتمامًا بالأدب والثقافة والفنون وكل تلك الأشياء التي تشكل مجتمعًا مثقفًا.