من المتوقع أن تفتح أسواق الأسْهُمْ الأوروبية أبوابها يوم الخميس مع زيادة، بعد إعلان نورد ستريم 1 استئناف الضخ نحو ألمانيا.

توقف نورد ستريم 1 لأعمال الصيانة منذ 11 يوليو 2022 لمدة 10 أيام، بينما توقفت أوروبا على قدم ونصف خشية استمرار توقف الإمدادات حتى إشعار آخر.

رد الفعل الأوروبي والإعلامي هناك، يكشف مدى اعتماد الكتلة على الغاز الروسي، والخوف من تعليق الإمدادات لفترة أخرى، مما يدل على الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة.

هذه التطورات التي انسحبت اليوم مع تراجع أسعار الغاز الطبيعي فِيْ التعاملات المبكرة اليوم، تظهر مرة أخرى ثقل روسيا فِيْ سوق الغاز الطبيعي، وسط محاولات أوروبية للبحث عَنّْ مصادر بديلة.

تعد صيانة خطوط الأنابيب أمرًا طبيعيًا كل صيف، عَنّْدما يكون الطلب على الغاز أقل مما هُو عليه فِيْ الشتاء، لكن أوروبا وألمانيا كانتا أكثر قلقًا من أن روسيا قد لا تعيد تشغيل الصنابير.

عَنّْدما خفضت ألمانيا اعتمادها على روسيا

منذ الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ شباط (فبراير) الماضي، قلصت ألمانيا اعتمادها على الغاز الروسي من 55 فِيْ المائة إلَّى 35 فِيْ المائة وتريد التوقف عَنّْ استخدام الغاز الروسي بالكامل.

لكن ما حدث يفضح الجهُود الألمانية ويضعها فِيْ موقف ضعيف أمام مواطنيها وأمام باقي دول الكتلة الأوروبية كأكبر اقتصاد فِيْ القارة وحجر الزاوية لاقتصاديات منطقة اليورو.

يعتقد الخبراء الروس أن ألمانيا اليوم مدينة لموسكو أكثر من أي وقت مضى، لأن استئناف ضخ الغاز بجوار برلين دخل فِيْ ركود كبير، لأن صناعات بأكَمْلها تعتمد على الغاز وتستخدمه معظم المنازل الألمانية للتدفئة.

يلوح شبح الركود فِيْ الأفق

إن الفرضية القائلة بأن ألمانيا ستدخل فِيْ ركود كبير تعَنّْي أن جميع اقتصادات منطقة اليورو ستتأثر سلبًا، نظرًا لاعتماد قوة العملة الموحدة على قوة الاقتصاد الألماني.

وفِيْ تقرير لبي بي سي، قال هِيْنينج جلوستن، محلل سوق الطاقة الرائد من مجموعة أوراسيا، إن سيناريوهات دول الكتلة التي سبقت تشغيل الخط اليوم الخميس، تكشف حَقيْقَة اعتماد أوروبا على المصادر الروسية.

وقال “الافتراض بعدم ضخ الغاز مرة أخرى عبر نورد ستريم 1 على الإطلاق، يعَنّْي أن الحكومة الألمانية ستضطر إلَّى رفع مستوى التأهب للغاز إلَّى المستوى الثالث، وهُو المستوى الأقصى”.

“سيؤدي ذلك إلَّى تعليق سوق الغاز بالجملة وتدخل الحكومة والجهة المنظمة كَمْوزع للغاز الطبيعي. وهذا يعَنّْي بشكل فعال تقنين الشتاء المقبل. ما سيحدث فِيْ ألمانيا، للأسف، سينتشر إلَّى بقية أوروبا. . “

ولكن بينما يقدم النداء بعض الراحة، لا تزال الدول الأوروبية تستعد للأسوأ. لا تزال المخاوف عالية من أن بوتين سيستخدم الغاز كرافعة ضد الدول الغربية التي تدعم كييف بينما يواصل هجومه على أوكرانيا.

على الرغم من الاندفاع نحو التنويع، لا تزال ألمانيا تحت تصرف روسيا لنحو ثلث إمداداتها من الغاز، وللفرنسا نحو الخمس.