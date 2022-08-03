نورد ستريم 1.. حلقة مفقودة تغذي “احتقان الغاز” بين روسيا وأوروبا

اتخذت موسكو مسارًا أكثر دبلوماسية فِيْ تبادل العقوبات مع أوروبا، واستخدمت روسيا الغاز كسلاح سياسي لردع “القارة العجوز”.

بدأ فِيْ يونيو الماضي، عَنّْدما أعلنت روسيا عَنّْ عطل فِيْ أحد توربينات خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1، وكان من المتوقع ألا تستغرق عمليات الإصلاح أكثر من أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير، لكن المفاجأة هِيْ أن لا يزال الخط متوقفًا حتى الآن.

تزود روسيا 40٪ من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، وتوفر 27٪ من النفط الذي يستورده الاتحاد الأوروبي، ويدفع الاتحاد لروسيا حوالي 400 مليار يورو سنويًا فِيْ المقابل.

كانت روسيا قد أوقفت بالفعل إمدادات الغاز إلَّى بولندا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وهُولندا بعد أن رفضت طلب موسكو الدفع بالروبل الروسي.

الكرة فِيْ ملعب ألمانيا

نفت روسيا مرة أخرى مسؤوليتها عَنّْ الفشل المستمر فِيْ تثبيت توربين نورد ستريم 1، الذي خضع للصيانة فِيْ كندا وهُو موجود حاليًا فِيْ ألمانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عَنّْ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، يوم الأربعاء، إنه على الرغم من أن التوربينات موجودة حاليًا فِيْ ألمانيا، إلا أن شركة الطاقة الروسية الحكومية جازبروم لم تتسلم الوثائق اللازمة بصفتها مالكة الخط.

وحذر بيسكوف من فرض عقوبات على التوربين وإمكانية التسبب فِيْ إيقاف تشغيله عَنّْ بعد فِيْ نهاية المطاف، وأشار إلَّى وجود مشاكل فِيْ آلة أخرى، لكنه قال إن الفنيين فِيْ الشركة المملوكة لشركة سيمنز “ليسوا فِيْ عجلة من أمرهم لإصلاحها”.

يذكر أن روسيا تستخدم دائمًا اسم Siemens، لكن المقصود هنا هُو Siemens Energy.

ومنذ حزيران (يونيو) الماضي، خفضت روسيا إمدادات الغاز عبر “نورد ستريم 1”. وبررت شركة غازبروم ذلك بعدم وجود التوربينات التي تعتبرها مهمة لزيادة الضغط اللازم لضخ الغاز من خلالها. اتهمت غازبروم مرارًا شريكها المتعاقد، سيمنز إنرجي، بالفشل فِيْ إرسال المستندات والمعلومات اللازمة حول إصلاح التوربينات، بينما نفت الشركة الألمانية هذه الاتهامات.

ألمانيا روسيا تستخدم الغاز كسلاح سياسي

قالت موسكو إن المستشار الألماني أولاف شولتز اتهم روسيا، الأربعاء، بالمسؤولية عَنّْ منع تسليم توربين موجود حاليًا فِيْ خط أنابيب الغاز نورد ستريم، والذي لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي بدونه.

وبينما خفضت روسيا حجم شحنات الغاز، مؤكدا ضرورة استلام التوربينات، قال شولتز “لا يوجد سبب لعدم التسليم”، موضحا أن كل ما يتعين على روسيا فعله هُو “توفِيْر المعلومات الجمركية اللازمة لنقلها إلَّى روسيا، “خلال زيارته لمصنع سيمنز فِيْ مولهايم ان الرور دير. (الغرب) حيث يوجد هذا التوربين.

خفضت روسيا شحنات نورد ستريم فِيْ يونيو ويوليو، مدعية أنها لم تستلم توربينًا تم إرساله للخدمة فِيْ كندا. وافقت ألمانيا وكندا على إعادة المعدات إلَّى روسيا، لكن التوربين لم يصل بعد إلَّى وجهته النهائية.

لطالما اعتبرت برلين هذا مجرد “ذريعة” وقرار “سياسي” للتأثير على الغربيين على خلفِيْة الحرب فِيْ أوكرانيا.

ورأى شولز أن موسكو بذلك ترسل “رسالة غامضة” إلَّى العالم بأسره من خلال التشكيك فِيْ استعدادها “للوفاء بالتزاماتها” فِيْ المستقبل.

كَمْا فتحت الباب لمواصلة تشغيل محطات الطاقة النووية فِيْ ألمانيا.

وقال إنه “من المنطقي” الإبقاء على محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية فِيْ ألمانيا قيد التشغيل على الرغم من وجود خطط لوقفها.

وشدد على أنه “فِيْما يتعلق بإمدادات الطاقة فِيْ ألمانيا، فإن المحطات الثلاث الأخيرة للطاقة النووية مخصصة فقط لإنتاج الكهرباء، ونسبة قليلة منها فقط”.

تمثل المحطات الموجودة فِيْ جميع أنحاء البلاد ستة فِيْ المائة من إمدادات الكهرباء فِيْ ألمانيا. وقالت الحكومة إنها ستنتظر نتيجة “اختبار إجهاد” جديد لشبكة الكهرباء الوطنية قبل أن تقرر ما إذا كانت ستلتزم بالتعليق المرحلي.

وقال شولتز إن مشغلي خطوط الأنابيب عليهم فقط أن يقولوا “إنهم يريدون التوربينات ويقدمون المعلومات الجمركية اللازمة لنقلها إلَّى روسيا”.

لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن جازبروم ما زالت تنتظر وثائق تؤكد أن التوربين “لا يخضع لعقوبات”.

ومع ذلك، وفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الممكن “من الناحية التكنولوجية” مواصلة الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 2، وفقًا لبيسكوف.

تم إغلاق خط الأنابيب الثاني، الذي يمتد بالتوازي مع نورد ستريم 1، من قبل الحكومة الألمانية فِيْما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا.

قال المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، الذي وقع شخصيا على مشروع خط الأنابيب خلال فترة ولايته، لمجلة شتيرن الألمانية أن “الحل الأسهل” هُو استخدام نورد ستريم 2.

ومع ذلك، رفض شولز تلك الدعوة، قائلاً إن نورد ستريم 1 يوفر قدرة إمدادات غاز كافِيْة.

يبلغ خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي تبلغ طاقته، وفقًا لشركة غازبروم، 167 مليون متر مكعب يوميًا، ويربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.

إن قطع الإمدادات الروسية أو تقليصها بشكل كبير سيؤثر سلبًا على الاقتصادات الأوروبية. ألمانيا هِيْ القوة الاقتصادية الأكبر فِيْ القارة، لكنها الأكثر عرضة للتأثير السلبي لذلك بسبب اعتمادها الشديد على واردات الغاز من روسيا.

ويتهم غربيون موسكو باستخدام الغاز كسلاح سياسي ردا على العقوبات التي فُرضت بعد الهجوم على أوكرانيا.

من جانبه، يقول الكرملين إن العقوبات هِيْ أصل المشكلات الفنية فِيْ البنية التحتية للغاز، وبالتالي فإن أوروبا تعاني من الإجراءات التي تفرضها على روسيا.

ودعت بلغاريا شركة غازبروم بعد الخلاف

قال رئيس شركة “بولغار غاز” البلغارية الحكومية، إن بلاده لا تزال تجري محادثات مع شركة “غازبروم” الروسية بشأن إمدادات الغاز، رغم أنها لم تتلق أي كَمْيات منذ أن أوقفت روسيا ضخ الغاز إليها فِيْ أبريل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عَنّْ إيفان توبشيسكي قوله فِيْ مقابلة تلفزيونية مع صحيفة خاصة محلية إن “القضية لم تُغلق بالكامل” لأن روسيا غيرت شروط الإمدادات “افتراضيًا”. قناة.

وكانت آخر مرة اتصلت بها “غازبروم” البلغارية قد اتصلت بشركة “غازبروم” قبل ثلاثة أسابيع، معربة عَنّْ قلقها، قبل تسليم الرسالة نفسها بشكل مكتوب.

وفقًا لبلومبرج، لم تتلق بعد ردًا من شركة غازبروم.

يشار إلَّى أن بلغاريا تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية، لكن موسكو أوقفت تصدير الغاز المباشر إلَّى بلغاريا بعد أن رفض رئيس الوزراء السابق دفع الروبل.