“نورد ستريم 1”.. شريان حياة أوروبا القادم من روسيا

كان خط أنابيب نورد ستريم 1 موردًا موثوقًا للغاز من روسيا إلَّى أوروبا لأكثر من عقد، حتى بدأت موسكو غزوها لأوكرانيا، مما زاد التوترات فِيْ القارة والعالم.

استأنفت روسيا، الخميس، ضخ الغاز عبر خط الأنابيب، بعد توقع تعليق هذه العملية لمدة عشرة أيام بسبب أعمال الصيانة المجدولة مسبقًا. ولم يبدد هذا الإجراء عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات، حيث لا يزال الضخ بكَمْيات أقل من المعتاد، وهُو ما يغذي المخاوف من حدوث أزمة طاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء.

تحذير ألماني

من جهته حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك من تقييم استئناف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” كعلامة على المصداقية.

وقال الوزير فِيْ تصريحات للقناة الثانية للتلفزيون الألماني (ZDF) مساء الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستغل دائما بشكل استراتيجي توفِيْر الغاز لإحداث الانقسام فِيْ ألمانيا وأوروبا، وأضاف “يجب أن نقبل أن بوتين يستخدم مكابح الغاز ضدنا “مشددا على ضرورة أن تجد ألمانيا بدائل وتوفر استهلاك الغاز.

واستؤنف ضخ امدادات الغاز الروسي عبر خط “نورد ستريم 1” امس الخميس بعد اجراء اعمال صيانة سنوية.

توقفت الإمدادات القادمة عبر خط الأنابيب بشكل كامل خلال فترة الصيانة التي استمرت 10 أيام منذ 11 يوليو، فِيْ ظل مخاوف من قرار روسي بوقف ضخ الغاز بعد انتهاء الصيانة، فِيْ وقت تواجه فِيْه أوروبا أزمة طاقة حادة بالفعل. . كانت سعة تدفق الغاز أثناء الاستئناف محدودة بحوالي 40٪ كَمْا كان الحال قبل أعمال الصيانة.

يوم الثلاثاء، حذر بوتين من أن نورد ستريم 1 قد يخفض أحجام نورد ستريم 1 إلَّى 33 فِيْ المائة من طاقته بحلول نهاية هذا الشهر، إذا لم يتم إرجاع التوربينات الرئيسية المستخدمة فِيْ الخط، والتي تم إرسالها إلَّى كندا للإصلاح، . يقول المسؤولون الألمان إن روسيا تستخدم التأخير فِيْ إعادة التوربينات كذريعة لتقليل أحجام الضخ عبر نورد ستريم.

فِيْما يلي عرض تقديمي لـ “نورد ستريم 1″، الذي أصبح شريان حياة لأوروبا ورمزًا لاعتمادها على الطاقة من روسيا

قِصَّة نجاح

نورد ستريم 1 عبارة عَنّْ خطي أنابيب متوازيين يمتدان بطول 1224 كيلومترًا تحت بحر البلطيق، من فِيْبورغ فِيْ روسيا إلَّى لوبمين فِيْ شمال شرق ألمانيا. من خلال الموقع الرسميك، تنقل شبكات خطوط الأنابيب الأخرى الغاز الطبيعي إلَّى أجزاء مختلفة من القارة الأوروبية.

ودخلت الخدمة عام 2011 بطاقة ضخ 55 مليار متر مكعب سنويا مما يجعلها من أهم مصادر إمداد القارة بالغاز.

وتملك شركة “غازبروم” الروسية المملوكة للدولة حصة 51 فِيْ المائة فِيْ خط الأنابيب، فِيْما توزع الأسْهُمْ المتبقية على شركتي “إيون” و “وينترشال دي” الألمانيتين “جازوني” و “إنجي” الفرنسية.

لطالما اعتُبر المشروع نموذجًا للتعاون الاقتصادي بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث تعتمد دول مثل ألمانيا وإيطاليا اعتمادًا كبيرًا على الغاز الطبيعي الروسي منخفض التكلفة.

خلاف

تغير كل شيء مع الُغُزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ فِيْ 24 فبراير.

وقبل ذلك بيومين، اتخذت ألمانيا منعطفًا حادًا فِيْ علاقتها الاقتصادية مع روسيا، بإعلانها تجميد إجراءات الترخيص لمشروع “نورد ستريم 2″، الذي اكتمل العمل فِيْه، بهدف مضاعفة واردات الغاز الروسي إلَّى أوروبا.

تعرض مشروع خط الأنابيب الموازي لانتقادات واسعة النطاق من قبل دول مثل بولندا وأوكرانيا، التي تخشى أن تمنح روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين بطاقة ثقيلة فِيْ مجال أمن الطاقة الأوروبي.

منذ بدء الحرب، قيدت روسيا إمدادات الغاز أو قطعتها تمامًا عَنّْ نحو 12 دولة، وهِيْ خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رد موسكو على العقوبات الغربية التي فُرضت فِيْ أعقاب الهجوم.

فِيْ الأسابيع الماضية، انخفضت الإمدادات عبر “نورد ستريم 1” بنحو 60 فِيْ المائة، وتوقفت تمامًا بين 11 يوليو و 21 يوليو بسبب أعمال الصيانة. استأنفت جازبروم ضخ الغاز اعتبارًا من الخميس، ولكن عَنّْد مستويات منخفضة.

وبينما تقول روسيا إن خفض الإمدادات يرجع إلَّى عدم وجود توربين تابع لشركة “سيمنز” الألمانية يخضع للصيانة فِيْ كندا، تتهم ألمانيا موسكو باستخدام الغاز كسلاح سياسي فِيْ مواجهة الغرب.

بينما يُعتقد على نطاق واسع أن هذا التوربين فِيْ طريقه إلَّى روسيا، لا تزال الدول الأوروبية تخشى أن يواصل بوتين الضغط على الإمدادات.

ألمانيا تستعد لفصل الشتاء

سيؤثر الخفض أو الانخفاض الكبير فِيْ الإمدادات الروسية بشكل سلبي على الاقتصادات الأوروبية. ألمانيا هِيْ القوة الاقتصادية الأكبر فِيْ القارة، لكنها الأكثر عرضة للتأثير السلبي لذلك بسبب اعتمادها الشديد على واردات الغاز من روسيا.

تعمل برلين، مثل الدول الأوروبية الأخرى، على تنويع مصادر الطاقة لديها، من خلال خطوات تشمل شراء كَمْيات من الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، لا تزال ألمانيا تستورد 35 فِيْ المائة من غازها من روسيا، أي أقل بنسبة 20 فِيْ المائة مما كانت عليه قبل الحرب على أوكرانيا.

ستواجه ألمانيا صعوبة فِيْ ملء صهاريج تخزين الغاز بشكل كامل قبل بدء موسم البرد ما لم يعود “نورد ستريم 1” لتزويدها بهذه المادة بكامل طاقتها مما يزيد من إمكانية اللجوء إلَّى توفِيْر الطاقة.

دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مواطنيه إلَّى تقصير فترة الاستحمام وخفض مستويات التدفئة هذا الشتاء.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن خفض مستويات الغاز من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 1.5 فِيْ المائة.

التضامن الأوروبي

على الرغم من أن بعض المحللين يعتقدون أن برلين تدفع ثمن سياسة خاطئة من خلال الاعتماد المفرط على الغاز الروسي، فإن أي أزمة تؤدي إلَّى انكَمْاش فِيْ أكبر قوة اقتصادية فِيْ أوروبا سيكون لها تداعياتها خارج حدود ألمانيا.

ومن أسباب ذلك أن ألمانيا من أبرز الجهات التي تعيد تصدير الغاز الروسي إلَّى دول أخرى مثل النمسا والتشيك وسويسرا.

حذر كونستانس زتلسنميلر، الباحث فِيْ معهد بروكينغز، من أن “أزمة الغاز فِيْ أكبر قوة اقتصادية فِيْ الاتحاد الأوروبي ستثير القلق فِيْ جميع أنحاء القارة”.

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، خطة تهدف إلَّى خفض الطلب على الغاز بنسبة 15 فِيْ المائة للتغلب على تراجع الإمدادات الروسية، من خلال خطوات تشمل خفض تدفئة بعض المباني، وتأخير إغلاق محطات الطاقة النووية، وتشجيع الشركات على تقليص احتياجاتها. .

يمكن لألمانيا أيضًا أن تطلب من الاتحاد الأوروبي تضامن الدول الأعضاء فِيْه من خلال تقاسم موارد الوقود الأحفوري.

يقول بن ماكويليامز، محلل الطاقة فِيْ معهد Bruegel “كَمْيات كبيرة من الغاز تتدفق حاليًا إلَّى ألمانيا من النرويج وبلجيكا وهُولندا”.