تقترب أزمة خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1، حيث وصلت إلَّى نهايتها بإعلان المسؤول الألماني أن الضخ من الخط سيستأنف ابتداء من الخميس.

قال رئيس هِيْئة تنظيم الطاقة فِيْ ألمانيا إن خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي ينقل الغاز الروسي إلَّى أوروبا، سيستأنف العمل بحوالي 30٪ من طاقته عَنّْدما تنتهِيْ فترة الصيانة يوم الخميس.

وأشار كلاوس مولر إلَّى أن هذا الرقم غير مؤكد، قائلاً “علينا أن ننتظر ونرى المبلغ الذي سيتم تسليمه بالفعل”.

كانت هناك مخاوف من أن تمدد روسيا صيانة نورد ستريم 1 وحذرت إيطاليا وألمانيا من أن موسكو قد تستخدم خط الأنابيب كذريعة لمواصلة إرسال كَمْيات أقل من الغاز إلَّى أوروبا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فِيْ وقت متأخر من يوم الخميس إن سعة خط الأنابيب، التي تم تخفِيْضها إلَّى 40٪ قبل الصيانة، يمكن أن تتقلص أكثر بسبب بطء التقدم فِيْ إصلاح المعدات.

تعود أزمة نورد ستريم 1 إلَّى 11 يوليو، عَنّْدما بدأت شركة غازبروم الصيانة الدورية لخط أنابيب نورد ستريم 1 لمدة 10 أيام، مما أدى إلَّى انخفاض إمدادات الغاز إلَّى أوروبا.

خفضت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم كَمْية النفط التي ترسلها إلَّى ألمانيا عبر نورد ستريم 1 بنحو 60٪ فِيْ الأسابيع الأخيرة، وألقت باللوم عليها فِيْ عدم استلام توربين غاز من شركة سيمنز أرسل للصيانة إلَّى كندا.

تبلغ طاقة نورد ستريم 1 40 فِيْ المائة منذ 14 يونيو، حيث خفضت روسيا الإمدادات بشكل كبير، وعزت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم التراجع بنسبة 60 فِيْ المائة إلَّى مشكلات المعدات التي لا يمكن حلها بسبب العقوبات.

بعد ضغوط مكثفة من ألمانيا، وافقت كندا يوم السبت على استثناء فِيْ عقوباتها ضد روسيا، للسماح بتصدير قطعة مهمة من المعدات من المتوقع أن تساعد فِيْ حل مشاكل المعدات على خط الأنابيب وإعادة مستويات الإمداد إلَّى وضعها الطبيعي.

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لكن الحكومة الأوكرانية انتقدت هذه الخطوة، وقالت إنها ستشجع موسكو على استخدام الغاز الطبيعي لكسب امتيازات من الغرب.