“نورد ستريم 2” يدخل الحرب.. مناورة روسية لتشغيل الخط “العاطل”

على خلفِيْة تعليق إمدادات الغاز الروسي إلَّى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، عرض السفِيْر الروسي فِيْ برلين سيرجي نيشيف تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2 كبديل.

وقال نيتشايف فِيْ مقابلة مع صحيفة “ازفستيا” الروسية الصادرة اليوم الاثنين، إن الخط “جاهز للاستخدام والتعبئة بالغاز ويفِيْ بالمتطلبات، وتم إجراء الفحوصات الفنية”، مضيفا أن الشيء المفقود هُو الإرادة السياسية للحكومة الألمانية التي تستبعد إعادة تشغيل “نورد ستريم”. 1 “فِيْ ظل الظروف الحالية.

أوقفت شركة غازبروم الروسية المملوكة بالكامل للدولة شحنات الغاز عبر نورد ستريم 1.

تقليص إمدادات الغاز إلَّى أوروبا

وسبقت الشركة هذه الخطوة بتخفِيْضات متعددة فِيْ حجم واردات الغاز عبر خط الأنابيب هذا، مبررة ذلك بمشاكل فنية تدعي أنه لا يمكن حلها بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فِيْ السابق إلَّى خط أنابيب نورد ستريم 2 كبديل.

مناورة روسية

وفِيْ برلين، يُشتبه فِيْ أن موسكو تتذرع بتعطيل نورد ستريم 1 فقط من أجل تحقيق أهدافها السياسية – بما فِيْ ذلك تشغيل نورد ستريم 2 وتخفِيْف ضغط العقوبات. علقت الحكومة الألمانية عملية الموافقة على نورد ستريم 2 فِيْ فبراير الماضي، قبل وقت قصير من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

فِيْ نهاية يوليو، خفضت روسيا وارداتها من الغاز عبر نورد ستريم 1، بحجة وجود توربين معيب. على الرغم من ذلك، لا يزال هناك توربين تم إصلاحه لهذا الخط فِيْ مدينة مولهايم الألمانية، فِيْ انتظار النقل إلَّى روسيا لأسابيع.

عيب تقني

وقال نيشيف إن آخر توربين متبقٍ به عيب فني بسبب تسرب الزيت منه.

ورفض السفِيْر تصريح شركة “سيمنز انرجي” الالمانية المسؤولة عَنّْ صيانة التوربينات ان تسرب النفط منها ليس امرا حرجا، واصفا ذلك بـ “غير المقبول”.

وقال “لن يتم تشغيل الأنظمة المعيبة” مضيفا أن ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عَنّْ الغاز الروسي على المدى القصير.